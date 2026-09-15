KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    نارىقتا التىن ارزاندادى

    استانا. قازاقپارات - الەمدىك مۇناي باعاسى قىمباتتاعان تۇستا التىن ارزانداپ بارادى. الەم بيرجالارىندا باعالى مەتالدىڭ ءبىر ۋنسياسى 4327 دوللارعا دەيىن تومەندەدى.

    алтын саудасы
    Коллаж: Kazinform/ Midjourney

    وسىلايشا، باعا ءۇشىنشى اپتا قاتارىنان قۇلدىراپ، قورعانىس اكتيۆى رەتىندەگى مارتەبەسىن جوعالتا باستادى. ەندى ساراپشىلار ينفلياتسيانىڭ كۇشەيۋى جانە ا ق ش فەدەرالدىق رەزەرۆ جۇيەسىنىڭ پايىزدىق مولشەرلەمەنى كوتەرۋىنەن قاۋىپتەنىپ وتىر.

     چيكاگو تاۋار بيرجاسى مەن الەمدىك نارىقتا التىننىڭ ءبىر ترويا ۋنتسياسى 4300 دوللار توڭىرەگىنە دەيىن ءتۇستى. سالىستىرمالى تۇردە، 2026 -جىلدىڭ قاڭتارىندا التىن ۋنسياسىنا 5000 - 5400 دوللاردان اسىپ، تاريحي رەكورد ورناتقان ەدى.

    قازاقستان نارىعىندا ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي دەرەكتەرىنە سايكەس، تامىز-قىركۇيەك ايلارىندا 1 گرام التىننىڭ قۇنى 63000 - 65000 تەڭگە ارالىعىنا دەيىن ارزاندادى. ال جىل باسىندا (30-قاڭتاردا) بۇل كورسەتكىش رەكوردتىق 89002 تەڭگەگە جەتكەن بولاتىن.

    وسى ۋاقىتتا قازاقستان نارىعىندا 1 گرام التىننىڭ رەسمي قۇنى 62952,90 تەڭگەنى قۇراپ وتىر.

    قازاقستان ۇلتتىق بانكىنىڭ سوڭعى بەكىتكەن رەسمي مالىمەتتەرىنە سايكەس، التىن باعاسى سوڭعى كۇندەرى بىلاي قۇبىلدى:

     14-قىركۇيەك: 62952,90 ₸

    11-قىركۇيەك: 63630,37 ₸

    10-قىركۇيەك: 64581,75 ₸

    09 -قىركۇيەك: 64211,23 ₸

    جالپى العاندا، قىركۇيەك ايىنىڭ باسىنداعى (1-قىركۇيەكتە باعا 68 402,34 تەڭگە بولعان) كورسەتكىشپەن سالىستىرعاندا، التىن باعاسى تاعى دا شامامەن %8- عا ارزانداعان.

     

    قوعام
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور