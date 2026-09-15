نارىقتا التىن ارزاندادى
استانا. قازاقپارات - الەمدىك مۇناي باعاسى قىمباتتاعان تۇستا التىن ارزانداپ بارادى. الەم بيرجالارىندا باعالى مەتالدىڭ ءبىر ۋنسياسى 4327 دوللارعا دەيىن تومەندەدى.
وسىلايشا، باعا ءۇشىنشى اپتا قاتارىنان قۇلدىراپ، قورعانىس اكتيۆى رەتىندەگى مارتەبەسىن جوعالتا باستادى. ەندى ساراپشىلار ينفلياتسيانىڭ كۇشەيۋى جانە ا ق ش فەدەرالدىق رەزەرۆ جۇيەسىنىڭ پايىزدىق مولشەرلەمەنى كوتەرۋىنەن قاۋىپتەنىپ وتىر.
چيكاگو تاۋار بيرجاسى مەن الەمدىك نارىقتا التىننىڭ ءبىر ترويا ۋنتسياسى 4300 دوللار توڭىرەگىنە دەيىن ءتۇستى. سالىستىرمالى تۇردە، 2026 -جىلدىڭ قاڭتارىندا التىن ۋنسياسىنا 5000 - 5400 دوللاردان اسىپ، تاريحي رەكورد ورناتقان ەدى.
قازاقستان نارىعىندا ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي دەرەكتەرىنە سايكەس، تامىز-قىركۇيەك ايلارىندا 1 گرام التىننىڭ قۇنى 63000 - 65000 تەڭگە ارالىعىنا دەيىن ارزاندادى. ال جىل باسىندا (30-قاڭتاردا) بۇل كورسەتكىش رەكوردتىق 89002 تەڭگەگە جەتكەن بولاتىن.
وسى ۋاقىتتا قازاقستان نارىعىندا 1 گرام التىننىڭ رەسمي قۇنى 62952,90 تەڭگەنى قۇراپ وتىر.
قازاقستان ۇلتتىق بانكىنىڭ سوڭعى بەكىتكەن رەسمي مالىمەتتەرىنە سايكەس، التىن باعاسى سوڭعى كۇندەرى بىلاي قۇبىلدى:
14-قىركۇيەك: 62952,90 ₸
11-قىركۇيەك: 63630,37 ₸
10-قىركۇيەك: 64581,75 ₸
09 -قىركۇيەك: 64211,23 ₸
جالپى العاندا، قىركۇيەك ايىنىڭ باسىنداعى (1-قىركۇيەكتە باعا 68 402,34 تەڭگە بولعان) كورسەتكىشپەن سالىستىرعاندا، التىن باعاسى تاعى دا شامامەن %8- عا ارزانداعان.