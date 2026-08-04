افريكانىڭ ەڭ ۇزىن تاسجولى ترامپ قۇرمەتىنە اتالدى
استانا. KAZINFORM - بۇل شەشىم امەريكا كوشباسشىسىنا باتىس ساحارا ماسەلەسىندەگى ۇستانىمى ءۇشىن العىس ءبىلدىرۋ بەلگىسى بولدى، دەپ Kazinform اگەنتتىگىنىڭ تاياۋ شىعىستاعى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ماروككو بيلىگى ەلدىڭ ەڭ ءىرى تاسجولداردىڭ بىرىنە ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ ەسىمىن بەرۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى. بۇل تۋرالى ماروككونىڭ MAP اقپارات اگەنتتىگىنە سىلتەمە جاساي وتىرىپ Asharq Al-Awsat باسىلىمى حابارلادى.
تيزنيت پەن داحلا قالالارىن جالعايتىن تاسجولعا Donald J. Trump Highway اتاۋى بەرىلدى. شەشىم تۋرالى ماروككو كورولى مۇحاممەد VI جاريالاپ، بۇل امەريكا كوشباسشىسىنا 2020 -جىلى باتىس ساحاراداعى ماروككونىڭ ەگەمەندىگىن مويىنداعانى ءۇشىن العىس ءبىلدىرۋ بەلگىسى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
ماروككو پاتشاسى دونالد ترامپقا جولداعان حاتىندا بۇل شەشىمنىڭ «جەكە ريزاشىلىعىن» بىلدىرەتىنىن جانە ەكى ەل اراسىنداعى دوستىق پەن بەيبىتشىلىك قۇندىلىقتارىن كورسەتەتىنىن مالىمدەدى.
- ءسىزدىڭ 2020 -جىلى ماروككونىڭ ساحاراداعى ەگەمەندىگىن تاريحي تۇردە مويىنداۋىڭىز ماروككالىقتاردىڭ ەسىندە ماڭگى ساقتالادى، - دەلىنگەن پاتشانىڭ حاتىندا.
MAP مالىمەتىنشە، تاسجولدىڭ ۇزىندىعى - 1055 شاقىرىم، بۇل ونى افريكاداعى ەڭ ءىرى جول ينفراقۇرىلىمى جوباسىنا اينالدىرىپ وتىر. جوبا ماروككونىڭ وڭتۇستىگىن ءال-ايۋن ارقىلى داحلامەن بايلانىستىرادى جانە راباتتىڭ وڭتۇستىك اۋماقتارمەن جانە باتىس افريكا ەلدەرىمەن كولىك بايلانىستارىن دامىتۋعا باعىتتالعان ينفراقۇرىلىمدىق باعدارلاماسىنىڭ بولىگى. جوبانىڭ قۇنى شامامەن 850 ميلليون ەۋروعا باعالاندى.
2020 -جىلدىڭ جەلتوقسانىندا دونالد ترامپ اكىمشىلىگى ماروككونىڭ باتىس ساحاراداعى ەگەمەندىگىن مويىندادى. رابات سونىمەن قاتار ا ق ش دەلدالدىعىمەن جاسالعان كەلىسىمدەر اياسىندا يزرايلمەن قارىم-قاتىناسىن قالىپقا كەلتىردى.
كەيىن ترامپ ماروككونىڭ ايماقتىق اۆتونوميا جوسپارىن قولدايتىنىن تاعى دا راستاپ، ماروككو كورولىنە تاسجولعا ونىڭ ەسىمىن بەرگەنى ءۇشىن العىس ايتتى.
باتىس ساحارا ماروككو مەن پوليساريو مايدانى اراسىنداعى ۇزاق ۋاقىتقا سوزىلعان داۋدىڭ تاقىرىبى بولىپ قالىپ وتىر. ماروككو ايماقتىڭ كوپ بولىگىن باقىلايدى جانە ونى ءوزىنىڭ وڭتۇستىك پروۆينسيالارى دەپ سانايدى. پوليساريو مايدانى ءالجيردىڭ قولداۋىمەن تاۋەلسىز مەملەكەت قۇرۋدى جاقتاپ وتىر. ب ۇ ۇ باتىس ساحارانى ءوزىن-ءوزى باسقارمايتىن اۋماق رەتىندە جىكتەيدى.
وسىعان دەيىن يسپانيا ماروككومەن شەكارادا جاڭا بوگەت ورناتۋعا كىرىسكەنىن جازدىق.
قاسىم-جومارت توقايەۆ كورول VI مۇحاممەد پەن ونىڭ وتانداستارىن ماروككو كورولدىگىنىڭ ءتول مەرەكەسى - تاققا وتىرعان كۇنىمەن قۇتتىقتادى.