امەريكالىق ديپلوماتتار فرانسيانىڭ ب ۇ ۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىندە بويكوت جاريالادى
استانا. KAZINFORM - امەريكالىق ديپلوماتتار حالىقارالىق ۇيىمنىڭ ادام قۇقىقتارى جونىندەگى جوعارعى كوميسسارىنىڭ مانداتىن ۇزارتۋ ماسەلەسى بويىنشا كەلىسپەۋشىلىكتەرگە بايلانىستى فرانسۋز وكىلدەرىنىڭ ءسوز سويلەۋى كەزىندە ب ۇ ۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ زالىنان شىعىپ كەتتى، دەپ حابارلايدى France24.
بۇل قادام دەمالىس كۇندەرى ب ۇ ۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ ەكى تۇراقتى مۇشەسى اراسىنداعى شيەلەنىسكەن كەلىسسوزدەن كەيىن بولدى. فرانسيا ۆاشينگتوندى فولكەر تۇركتىڭ ب ۇ ۇ ادام قۇقىقتارى جونىندەگى جوعارعى كوميسسارى لاۋازىمىنداعى وكىلەتتىگىن تاعى ءتورت جىلعا ۇزارتۋعا قارسى داۋىس بەرگەنى ءۇشىن سىنعا الدى.
جاۋاپ رەتىندە ا ق ش- تىڭ ب ۇ ۇ- داعى ەلشىسى مايك ۋولتس فرانسيانى ب ۇ ۇ- نىڭ ادام قۇقىقتارى جونىندەگى باسشىسىن قولدادى دەپ ايىپتادى. ونىڭ ايتۋىنشا، ول «ا ق ش پەن يزرايل سياقتى دەموكراتيالىق ەلدەردى سىنعا الىپ، بۇل رەتتە الەمدەگى ەڭ قاتىگەز قاناۋشىلارمەن دوستاسىپ ءجۇر».
ا ق ش- تىڭ ب ۇ ۇ- داعى ەلشىسى دەن نەگرەا امەريكالىق دەلەگاتسيا فرانسيانىڭ ءسوز سويلەۋى كەزىندە بولمەدەن شىعىپ كەتكەنىن جانە فرانسيا «مەنسىنبەيتىن جانە قۇرمەتتەمەيتىن ريتوريكاسىنان باس تارتقانشا» وسىلاي جالعاستىرا بەرەتىنىن مالىمدەدى.
جۇما كۇنى ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسى يزرايلدىڭ گازا سەكتورىنداعى ساياساتىن اشىق سىنعا الىپ، ا ق ش يمميگراتسيالىق ۇستاۋ ورتالىقتارىنداعى ءولىم-ءجىتىمدى تەرگەۋگە شاقىرعان تۇركتىڭ مانداتىن ۇزارتۋ ءۇشىن داۋىس بەردى (144 ادام قولدادى، 10 ادام قارسى شىقتى، 13 ادام الىس قالدى).
وسىعان دەيىن ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسى 2028 -جىلدى حالىقارالىق قۇقىق جىلى دەپ جاريالاعانىن حابارلادىق.