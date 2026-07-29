افريكاداعى المازدان تابىس الىپ بەرۋدى ۋادە ەتكەن «پيراميدا» مۇشەلەرى سوتتالدى
استانا. قازاقپارات - مىڭنان اسا ادامدى ارباپ، اقشاسىن العان الاياقتار سوتتالدى. «Sax Invest» قارجى پيراميداسىن ۇيىمداستىرعاندار 7 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى. سەزىكتى ىسپەن اينالىسقاندار سانى سەگىز.
اقتاۋدا ينۆەستيتسيالىق قور رەتىندە اشىلىپ، باعالى قاعازدار جانە باسقا دا اكتيۆتەرگە قارجى تارتۋمەن اينالىسقان. ايلاسىن اسىرعاندارى سونشالىق افريكادا الماز وندىرەتىن حالىقارالىق جوباعا قاتىساتىندارىن جاريالعان. قيتۇرقى ارەكەتتەرىنىڭ قۇرباندارى مىڭداپ سانالادى. سالىمشىلارى استانا، اقتوبە، ورال جانە اقتاۋ قالالارىنان انىقتالىپ وتىر.
قىلمىستىق ارەكەتىن 2018- 2022 -جىلدار ارالىعىندا جۇزەگە اسىرعان. ءسويتىپ، 9 ميللياردتان اسا تەڭگە جىمقىرعان. تەرگەۋ بارىسىندا قاراجاتتىڭ ەداۋىر بولىگى كومپانيانىڭ ەسەپشوتتارىنا ەمەس، ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ جەكە شوتتارىنا اۋدارىلعانى بەلگىلى بولدى. قوماقتى اقشا قۇمار ويىندارعا، پاتەرلەر ساتىپ الۋعا، جەكە تۇرعىن ءۇي سالۋعا جانە وزگە دە قاجەتتىلىككە جۇمسالعان.
ەرنار تايجان، ق ر قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگىنىڭ رەسمي وكىلى:
- سوت ۇيىمداسقان قىلمىستىق توپتىڭ سەگىز مۇشەسىن كىنالى دەپ تانىپ، ولاردى 6 جىلدان 7 جىلعا دەيىنگى مەرزىمگە باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىنا كەستى. مەملەكەت كىرىسىنە جەكە تۇرعىن ءۇي مەن سيفرلىق اكتيۆتەر تاركىلەندى. سونىمەن قاتار، ازاماتتىق تالاپتاردى ورىنداۋ ماسەلەسى شەشىلگەنگە دەيىن سوتتالعانداردىڭ مۇلكىنە سالىنعان تىيىم ساقتالدى. ونىڭ ىشىندە ەكى اۆتوكولىك، ەكى پاتەر جانە جەر ۋچاسكەسى بار. ۇكىم زاڭدى كۇشىنە ەنگەن جوق.
24.kz