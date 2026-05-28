افريكا ەسكى كيىم ساۋداسىن شەكتەيدى
استانا. قازاقپارات- جىل سايىن 100 ميلليارد توننادان اسا كيىم تىگىلەدى. ءبىراق سونىڭ 9 پايىزى كيىلمەيدى، قوقىسقا كەتەدى. دەگەنمەن كيىلگەن كيىمنەن دە پايدا تاباتىندار بار. سىرتتان كەلەتىن second hand كيىمدەرى افريكانىڭ ءبىراز ەلىندە جەرگىلىكتى ءوندىرىستى تۇرالاتتى. ءتىپتى قوقىس ماسەلەسىن ۋشىقتىرعان. قارا قۇرلىق ەلدەرى قازىر وسى ماسەلەنى شەشۋمەن الەك.
شىعىس افريكا ەسكى كيىم يمپورتىن شەكتەۋگە كىرىستى. ءسويتىپ جەرگىلىكتى وندىرۋشىلەردىڭ تىنىسىن كەڭەيتەمىز دەپ وتىر. ايتپەسە ايماقتاعى نارىقتى second hand كيىمدەرى جاۋلاپ العان، - دەيدى.
بۋرۋندي، كەنيا، وڭتۇستىك سۋدان، تانزانيا جانە ۋگانداعا ا ق ش پەن ەۋروپادان توننالاپ ەسكى كيىم اكەلىنەدى. Changing Markets Foundation ۇيىمىنىڭ دەرەگى بويىنشا سونىڭ 30 پايىزى كيۋگە جارامايدى ەكەن. سوندىقتان قوقىسقا كەتەدى. ال شىعىس افريكادا قايتا وڭدەۋ سالاسى مۇلدەم جوق. ءسويتىپ كيىم قالدىقتارى قالالاردىڭ سىرتىندا تاۋ بولىپ ءۇيىلىپ جاتىر. ەندى سىرتتان ەسكى كيىم تاسۋ شەكتەلۋگە ءتيىس. الايدا جەرگىلىكتى ساۋداگەرلەر ءناپاقاسىنان ايىرىلىپ قالۋدان قورقادى. كەيىنگى زەرتتەۋگە قاراعاندا، شىعىس افريكادا 5 ميلليون ادام second-hand كيىمدەرىن ساتىپ، تابىس تابادى.
تادەو ۆالۋسيمبي، ساۋداگەر:
- دۇكەندە ساتىلاتىن جاڭا كويلەكتىڭ باعاسى - 19 دوللار. ال بۇل باعاعا Second hand-تەن 10 كويلەك الۋعا بولادى. جەرگىلىكتى وندىرۋشىلەر نارىق سۇرانىسىن بىردەن قامتاماسىز ەتە المايدى.
ال Second hand-تىڭ ورنىن قىتاي مەن تۇركيانىڭ ارزان ءونىمى باسىپ الۋى مۇمكىن، - دەيدى افريكالىق كاسىپكەرلەر.
تادەۋس مۋسوكە، ۋگاندا ساۋداگەرلەر قاۋىمداستىعىنىڭ جەتەكشىسى:
- سىرتتان تاسىساق، ەل ەكونوميكاسى اسا دامىمايدى. ءبىراق ۇكىمەت بىردەن تىيىم سالماي، كاسىپكەرلەرگە بەيىمدەلۋگە ۋاقىت بەرۋى كەرەك. شىعىس افريكا قاۋىمداستىعىنا مۇشە ەلدەر ەسكى كيىم يمپورتىنا تىيىم سالۋعا 2015 -جىلدان بەرى تىرىسىپ-اق كەلەدى. الايدا بۇعان ا ق ش قارسى.
ۆاشينگتون: «شەكتەۋ قويساڭدار، ساۋدا بويىنشا جەڭىلدىكتەن ايىرىلاسىڭدار. قاجەت بولسا، ءوز نارىعىمىزعا دا كىرگىزبەيمىز، دەپ وتىر. ويتكەنى قۇراما شتاتتار - ەسكى كيىمنىڭ نەگىزگى ەكسپورتتاۋشىسى سانالادى. الەمدە وندىرىلەتىن كيىمنىڭ 60 پايىزى - سينتەتيكا. ال بۇل جاساندى ماتانى قايتا وڭدەۋ قيىن. سوندىقتان ا ق ش-قا ەسكى كيىمدەردى قارا قۇرلىق ەلدەرىنە ەكسپورتاعان ءتيىمدى، - دەيدى ساراپشىلار.
شۆەسيادا كيىمدى الماسۋ ورتالىقتارى بار
ال ەۋروپانىڭ ءار تۇرعىنى جىل سايىن 9-10 كەلى كيىمدى قوقىسقا تاستايدى. قارت قۇرلىق تۇرعىندارى مۇنى ازايتۋدىڭ جولىن تاپقان ءتارىزدى. گاردەروبتى جاڭارتۋ ءۇشىن دۇكەننەن جاڭا كويلەك الۋ شارت ەمەس. بۇل ءۇشىن شۆەسيادا ارنايى ورتالىقتار اشىلعان. مۇندا كەز كەلگەن ادام ءوزىنىڭ كيمەيتىن كيىمىن وزگە بىرەۋدىڭ كيىمىنە اۋىستىرا الادى.
ستاتيستكاعا قاراعاندا، قارت قۇرلىقتا ءار تۇرعىن جىل سايىن كەمى 25 كيىم ساتىپ الادى. 90 پايىزىنىڭ گاردەروبىندا مۇلدە كيىلمەگەن كيىم بار. ال، تىگىن ءوندىرىسى قورشاعان ورتانى لاستايتىن ەڭ ءىرى سالانىڭ ءبىرى. مۇناي ونەركاسىبىنەن كەيىن ەكىنشى ورىندا تۇر. ارزاننىڭ جىلىگى تاتىماس دەيدى. سوندىقتان، سينتەتيكالىق كيىمدەردى ءبىر كيىپ لاقتىرماي، ساپالى، ۇزاق كيەتىن كيىم الۋعا داعدىلانۋىمىز كەرەك، - دەيدى ەكولوگتار.
مەگ گولدمان، ەرىكتى:
- ءار ادامنان 5 كيىمنەن ارتىق قابىلدامايمىز. تازا، ءبۇتىن بولعانىن تەكسەرەمىز. ءبىر زاتقا ءبىر بيلەت بەرەمىز. كيىمدەر زالدا ءىلۋلى تۇر. مۇندا اركىم وزىنە ۇناعانىن تاڭداي الادى. 2028 -جىلدان باستاپ ەۋروپا ەلدەرى كيىم ءوندىرىسىن شەكتەيدى. ويتكەنى، ءبىر دجينس شالبارىن ءوندىرۋ ءۇشىن 7 جارىم توننا سۋ جۇمسالادى. ەڭ سوراقىسى، ەۋروپالىقتار وندىرىلگەن كيىمنىڭ 9 پايىزىن كيمەي ورتەيدى. سونىڭ سالدارىنان قارت قۇرلىقتا اۋاعا جىل سايىن 5,6 ميلليون توننا ۋلى زات تارالادى. مۇنى شەكتەۋ ءۇشىن ەۋرووداق كيىم وندىرەتىن كومپانيالارعا قايتا وڭدەۋدى مىندەتتەيدى.
جاساندى ينتەلەكت ەسكى كيىمدى سۇرىپتايدى
ال قىتاي ەسكى كيىمدى جاساندى ينتەللەكتىنىڭ كومەگىمەن سۇرىپتايدى. ماشينا ءبىر ساعاتتا ەكى تونناسىن وڭدەيدى. ەكى ادامنىڭ ءوزى مۇنداي جۇمىستى ەكى كۇن ءجۇرىپ ىستەيدى. ال، اقىلدى تەحنيكا ماتانىڭ قۇرامىن ءبىر سەكۋندتا انىقتايدى. بۇل ۋاقىت پەن جۇمىس كۇشىن ۇنەمدەيدى. سونداي-اق كيىم قالدىقتارىن ازايتۋعا كومەكتەسەدى، - دەيدى جوبا اۆتورلارى.
ولاردىڭ ايتۋىنا قاراعاندا، بۇرىن سۇرىپتاۋدان وتكەن توقىما بۇيىمدارىنىڭ جارتىسى عانا قايتا وڭدەۋگە جىبەرىلسە، قازىر بۇل كورسەتكىش 70 پايىزعا جەتتى. قىتايدا جىل سايىن 23 ميلليون توننا كيىم قوقىسقا كەتەدى. ازىرگە سونىڭ 12 پايىزى عانا قايتا وڭدەلەدى ەكەن.
مو جۋويا، كومپانيا باسشىسى:
- كيىم قالدىقتارىن ورتەگەندە اۋاعا ۋلى زاتتار بولىنەدى. ال قوقىستا جاتسا، قورشاعان ورتانى لاستايدى. سۇرىپتاپ، قايتا وڭدەپ، جاڭا ونىمگە اينالدىرۋ - كيىم قالدىقتارىنان قۇتىلۋدىڭ ەڭ ءتيىمدى جولى وسى.
جەر بەتىندە تابيعي رەسۋرستار شەكتەۋلى. ءبىراق ءسان قۋعان ادامدى توقتاتا المايسىڭ. كيىمىنىڭ دە نەشە الۋان ءتۇرى تىگىلىپ جاتىر. سوعان قاراعاندا بولاشاقتا افريكا عانا ەمەس، وزگە قۇرلىقتار دا قوقىس تاستايتىن ورىن تاپپاي جاتسا تاڭ قالۋعا بولماس.
