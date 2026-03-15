پاريج وليمپياداسىنىڭ جۇلدەگەرى نازىم قىزايباي داۋىس بەردى
الماتى. KAZINFORM - پاريجدە وتكەن وليمپيادا ويىندارىنىڭ قولا جۇلدەگەرى، ءۇش دۇركىن الەم چەمپيونى نازىم قىزايباي رەفەرەندۋمدا داۋىس بەردى.
سپورتشى اۆتوموبيل جانە ءسان يندۋسترياسى كوللەدجىندە ورنالاسقان № 168 رەفەرەندۋم ۋچاسكەسىنە كەلىپ، ءوز تاڭداۋىن جاسادى. ونىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي ماڭىزدى ساياسي ناۋقاندا حالىقتىڭ بەلسەندى بولۋى مەملەكەت دامۋى ءۇشىن ماڭىزدى.
- بۇگىن سايلاۋ ۋچاسكەسىنە كەلىپ، تاڭداۋ جاسادىم. وسىنداي ماڭىزدى ساياسي ناۋقاندارعا قاتىسۋ - ءار ازاماتتىڭ ەل بولاشاعىنا بەيجاي قارامايتىنىن كورسەتەدى دەپ ويلايمىن. ءارقايسىمىز مەملەكەتىمىزدىڭ دامۋىنا قاتىستى باستامالارعا پىكىرىمىزدى ءبىلدىرىپ، بەلسەندى بولۋىمىز قاجەت، - دەدى نازىم قىزايباي.
وليمپيادا چەمپيونى حالىقارالىق ارەنادا ەل نامىسىن قورعاۋمەن قاتار، قوعام ومىرىندەگى ماڭىزدى وقيعالارعا اتسالىسۋ - ۇلكەن جاۋاپكەرشىلىك ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- ءبىز سپورتشىلار حالىقارالىق جارىستاردا ەلىمىزدىڭ نامىسىن قورعاپ، كوك تۋىمىزدى بيىكتە جەلبىرەتۋگە تىرىسامىز. ال ەل ىشىندە وتەتىن وسىنداي ماڭىزدى كۇندەرى ازاماتتىق پوزيتسيامىزدى ءبىلدىرىپ، تاڭداۋ جاساۋ دا ماڭىزدى دەپ ەسەپتەيمىن. سوندىقتان بۇگىن داۋىس بەرۋ مەن ءۇشىن ۇلكەن جاۋاپكەرشىلىك، - دەدى ول.
ەسكە سالايىق، ەلىمىزدەگى بارلىق ۋچاسكەدە داۋىس بەرۋ جۇرىپ جاتىر.