ارمەنيانىڭ ەكس-پرەزيدەنتى مەن ونىڭ ۇلى ۇستالدى
استانا. KAZINFORM - ارمەنيادا سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى كوميتەت جۇرگىزىپ جاتقان قىلمىستىق ءىس بويىنشا بۇرىنعى پرەزيدەنت روبەرت كوچاريان مەن ۇلى سەدراك قاماۋعا الىندى. بۇل تۋرالى Kazinform اگەنتتىگى ارمەنپرەسس- كە سىلتەمە جاساپ حابارلايدى.
ارمەنيانىڭ سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى كوميتەتى 25 -تامىزدا روبەرت كوچاريان مەن ونىڭ وتباسىنا تيەسىلى ءبىرقاتار نىسانداردا ءتىنتۋ جۇرگىزىلگەنىن حابارلادى.
روبەرت كوچارياننىڭ كەڭسە باسشىسى باگرات ميكوياننىڭ ايتۋىنشا، ارمەنيانىڭ ەكىنشى پرەزيدەنتى سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى كوميتەتكە جەتكىزىلگەن.
سونىمەن قاتار قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى روبەرت كوچارياننىڭ ۇلدارى ليەۆون مەن سەدراكتىڭ ۇيىنە كىرىپ، تەرگەۋ امالدارىن جۇرگىزگەن.
ەسكە سالا كەتەيىك، بيىل ماۋسىم ايىندا ەلدىڭ ەكس-پرەزيدەنتى روبەرت كوچاريانعا ارمەنيادان شىعۋعا تىيىم سالىنعان ەدى.