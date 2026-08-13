ارمەنيا جاڭا اتوم ەلەكتر ستانسياسىنىڭ قۇرىلىسى بويىنشا بەس ەلمەن كەلىسسوز جۇرگىزەدى
استانا. KAZINFORM - ارمەنيا اتوم ەلەكتر ستانسياسى 2036 -جىلعا دەيىن ىسكە قوسىلادى، ال ەل جاڭا اتوم ەلەكتر ستانسياسىنىڭ قۇرىلىسى بويىنشا حالىقارالىق سەرىكتەستەرمەن كەلىسسوزدەر جۇرگىزىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى اگەنتتىكتىڭ ايماقتىق ءتىلشىسى Armenpress-كە سىلتەمە جاساپ.
بۇل تۋرالى ازەربايجان پرەزيدەنتى يلحام اليەۆتىڭ جاقىندا جاساعان مالىمدەمەسىنە تۇسىنىك بەرگەن «ازاماتتىق كەلىسىمشارت» فراكسياسىنىڭ دەپۋتاتى ارمان ەگويان مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، قولدانىستاعى ارميان ا ە س- ءىنىڭ پايدالانۋ مەرزىمى ستانسيانىڭ رۇقسات ەتىلگەن پايدالانۋ مەرزىمىنە، سونداي-اق ءتيىستى تەحنيكالىق جانە نورماتيۆتىك قۇجاتتاردىڭ تالاپتارىنا سايكەس ايقىندالادى.
ەگويان ارمەنيانىڭ جاڭا اتوم ەلەكتر ستانسياسىن سالۋدى قاراستىرىپ جاتقانىن جانە ءبىرقاتار حالىقارالىق سەرىكتەسپەن كەلىسسوز جۇرگىزىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
دەپۋتات 2017 -جىلى قول قويىلعان ارمەنيا مەن ەۋروپالىق وداق اراسىنداعى كەشەندى جانە كەڭەيتىلگەن سەرىكتەستىك تۋرالى كەلىسىم ەرەجەلەرىنە باسا نازار اۋداردى.
ونىڭ ايتۋىنشا، كەلىسىمدە قولدانىستاعى اتوم ەلەكتر ستانسياسىن ىستەن شىعارۋ كۇنى بەلگىلەنبەگەن، ءبىراق ونىڭ جۇمىس ىستەۋ مەرزىمى كورسەتىلگەن جانە ونى ۇقساس قۋاتتىلىقتاعى باسقا اتوم ەلەكتر ستانسياسىمەن اۋىستىرۋ كوزدەلگەن.
- مۇنداي مەرزىم كەلىسىمدە ناقتى بەلگىلەنبەگەن. الايدا ستانسيانىڭ پايدالانۋ مەرزىمى بولعاندىقتان، بۇل تالاپ كەلىسىمدە كورسەتىلگەن. سونىمەن قاتار اتوم ەلەكتر ستانسياسىن قۋاتى بالامالى باسقا ستانسيامەن اۋىستىرۋ قاجەتتىگى ايتىلعان،- دەدى ەگويان.
دەپۋتات مالىمدەمەسى ازەربايجان پرەزيدەنتى يلحام اليەۆتىڭ 11 -تامىزداعى سوزىنەن كەيىن جاسالدى.
اليەۆ TRPP جوباسى اياسىندا ارمەنيا اۋماعى ارقىلى ەلەكتر بەرۋ جەلىلەرىن سالۋ باعدارلاماسى تۋرالى حابارلادى. وسىعان بايلانىستى ول ارمەنيانىڭ ەنەرگەتيكالىق ينفراقۇرىلىمى بولاشاقتا بالاما كوزدەردى قاجەت ەتەتىنىن، سەبەبى قولدانىستاعى يادرولىق قۋات «ەرتە مە، كەش پە جابىلاتىنىن» مالىمدەدى.
ارمەنيا بۇعان دەيىن مەسامور اتوم ەلەكتر ستانسياسىنىڭ جۇمىسىن 2036 -جىلعا دەيىن ۇزارتۋ جانە سونىمەن بىرگە جاڭا ستانسيا سالۋعا دايىندالۋ نيەتىن جاريالاعان بولاتىن. جاڭا نىسان ءۇشىن مودۋلدىك قۇرىلىس پرينتسيپى تاڭدالعانى دا ءسوز بولعان.
ارمەنيا تاراپىنىڭ مالىمدەمەلەرىنە سايكەس، جاڭا اتوم ەلەكتر ستانسياسىن سالۋ بويىنشا بەس ەلمەن كەلىسسوز جۇرگىزىلىپ جاتىر: ا ق ش، فرانسيا، قىتاي، رەسەي جانە وڭتۇستىك كورەيا. جاڭا جوبانى تاڭداۋ قازىرگى ستانسيانى قولدانىستان شىعارعاننان كەيىن ارمەنيانىڭ ەنەرگەتيكالىق بالانسىندا يادرولىق ەنەرگيا ءوندىرۋدى ساقتاۋدىڭ ۇزاق مەرزىمدى شەشىمى رەتىندە قاراستىرىلادى.
بۇعان دەيىن تۇركياداعى «اككۋيۋ» ا ە س- ءى جىل سوڭىنا دەيىن سىناق رەجيمىندە ەلەكتر ەنەرگياسىن وندىرە باستايتىنى حابارلانعان.