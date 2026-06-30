اەروتاكسيدىڭ جول اقىسى قاشان بەلگىلى بولادى
استانا. KAZINFORM - اەروتاكسيدەگى جول اقىسى ماسەلەسى الىدە پىسىقتالىپ جاتىر. بۇل تۋرالى كولىك مينيسترلىگىنەن ءمالىم بولدى.
- بۇل تولىعىمەن جاڭا تەحنولوگيا جانە سالا ەكەنىن اتاپ وتكەن ءجون، سونداي-اق سوڭعى تاريفتەر ەسەپتەۋ كەزەڭىندە. AAAG كومپانياسى KPMG (وڭتۇستىك كورەيا)، Korean Airports Corporation (وڭتۇستىك كورەيا) جانە UrbanV (يتاليا) حالىقارالىق كونسۋلتانتتارىمەن بىرلەسىپ، حالىقارالىق تاجىريبە زەرتتەۋىن جانە قازاقستاندىق نارىقتى زەرتتەۋدى جۇرگىزىپ جاتىر. قورىتىندى باعاسى كوممەرتسيالىق اۋە ساپارىن ىسكە قوسۋعا جاقىنداعاندا انىقتالادى، ول 2028-جىلدىڭ اياعىندا نەمەسە 2029-جىلدىڭ باسىندا باستالادى دەپ جوسپارلانعان، - دەپ اتالىپ وتكەن مينيسترلىكتىڭ Kazinform اگەنتتىگىنە بەرگەن جاۋابىندا.
سونىمەن قاتار ۆەدومستۆو بۇل سالانى دامىتۋ تولىعىمەن AAAG- نىڭ جانە Alatau City Bank اكسيونەرىنىڭ جەكە ينۆەستيتسيالارى ەسەبىنەن ىسكە اسىرىلاتىنىن ناقتىلادى.
بۇعان دەيىن «Alatau City Authority» مەملەكەتتىك قورىنىڭ باس اتقارۋشى ديرەكتورى الىشەر ءابدىقادىروۆ اەروتاكسيدىڭ جول اقىسىنا قاتىستى پىكىر ايتتى.
ايتا كەتەيىك، اەروتاكسي قىزمەتى باستاپقى كەزەڭدە الاتاۋ جانە الماتى قالالارىندا ىسكە قوسىلادى.