ارگەنتينا قۇراماسىنىڭ جەڭىلىسى تارتىپسىزدىكتەرگە ۇلاستى
استانا. KAZINFORM - ارگەنتينا قۇراماسىنىڭ الەم چەمپيوناتىنىڭ فينالىنداعى جەڭىلىسىنەن كەيىن بۋەنوس-ايرەستە جاپپاي تارتىپسىزدىكتەر باستالدى، دەپ حابارلايدى The Business Standard.
ارگەنتينا استاناسىنداعى فۋتبول سالتاناتتارىنىڭ ءداستۇرلى ورنى - بۋەنوس-ايرەس ورتالىعىنداعى وبەليسككە مىڭداعان جانكۇيەر فينالدىق ماتچتى كورۋ ءۇشىن جينالدى.
العاشىندا ماتچتى تىنىش باقىلاعان جانكۇيەرلەر، ءتۇن ورتاسى اۋعاندا ەسكەرتكىش ماڭىنداعى قاۋىپسىزدىك قورشاۋىن بۇزىپ وتۋگە تىرىستى.
كەيبىر نارازىلىق بىلدىرۋشىلەر پوليتسياعا شىنى بوتەلكە مەن باسقا دا زاتتار لاقتىرىپ، سوڭى ۋشىعىپ كەتتى. قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى جينالعانداردى تاراتۋ ءۇشىن كوزدەن جاس اعىزاتىن گاز قولدانۋعا ءماجبۇر بولدى.
قاقتىعىس سالدارىنان پوليتسيا كەم دەگەندە 15 ادامدى ۇستادى. بىرنەشە ادام جاراقات الدى.
ايتا كەتەيىك، ارگەنتينا قۇراماسى 2026 -جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ فينالىندا يسپانيادان جەڭىلىپ، الەم چەمپيوناتىنىڭ تيتۋلىن قورعاي المادى.