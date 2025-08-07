ارتتا قالعان وڭىرلەردى رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتەن قارجىلاندىرۋعا باسىمدىق بەرىلەدى - بوزىمبايەۆ
استانا. KAZINFORM - ۇكىمەت وڭىرلەردى ورنىقتى جانە تەڭگەرىمدى دامىتۋ ماقساتىندا وڭىرلىك دامۋىنىڭ 2025-2030 -جىلدارعا ارنالعان تۇجىرىمداماسىن بەكىتتى.
تۇجىرىمداما تۋرالى تولىعىراق پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى قانات بوزىمبايەۆ ايتىپ بەردى.
- تۇجىرىمداما حالىقتىڭ ءومىر ءسۇرۋ ساپاسىن ارتتىرۋعا جانە ماكرووڭىرلەر مەن ءوسۋ نۇكتەلەرى نەگىزىندە وڭىرلەردىڭ ەكونوميكالىق الەۋەتىن اشۋعا باعىتتالعان. الەۋمەتتىك، ينجەنەرلىك جانە كولىك وبەكتىلەرىنە قول جەتكىزۋدەگى ديسپروپورتسيالاردى جويۋعا ەرەكشە نازار اۋدارىلادى. ارتتا قالعان وڭىرلەرگە وڭىرلىك ستاندارتتار جۇيەسى نەگىزىندە رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتەن قارجىلاندىرۋعا باسىمدىق بەرىلەدى، - دەدى قانات بوزىمبايەۆ ۇكىمەت ۇيىندە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
سونداي-اق ۇكىمەت باسشىسىنىڭ ورىنباسارى مونوقالالاردى دامىتۋدىڭ جاڭا شاراسى ازىرلەنگەنىن ايتتى.
- ونىڭ ىشىندە ءىرى كاسىپورىندار مەن جەرگىلىكتى تاۋار وندىرۋشىلەر اراسىندا ۇزاق مەرزىمدى شارت جانە وفتەيك- كەلىسىمشارت جاساسۋ، يندۋستريالىق ايماق قۇرۋ، ەلىشىلىك قۇندىلىق باعدارلاماسىن ەنگىزۋ، شاعىن جانە ورتا بيزنەستى دامىتۋ تاعى سول سياقتى. سونىمەن قاتار ۇكىمەت الاتاۋ قالاسىن قالىپتاستىرۋ جانە دامىتۋ بويىنشا بەلسەندى جۇمىس جۇرگىزىپ جاتىر. بۇگىندە الاتاۋ قالاسىنىڭ باس جوسپارى بەكىتىلدى، ارنايى ەكونوميكالىق ايماق جانە قالانى دامىتۋ جونىندەگى جوبالاۋ كەڭسەسى قۇرىلدى. ءقازىر كوممۋنيكاتسيانىڭ تەحنيكالىق جوباسى ازىرلەنىپ جاتىر، - دەيدى ول.
ودان ءارى قانات بوزىمبايەۆ اۋىلدى دامىتۋدى ءسوز ەتتى.
- اۋىلدى دامىتۋعا باعىتتالعان بارلىق مەملەكەتتىك شارا، ونىڭ ىشىندە «اۋىل اماناتى» جانە «اۋىل - ەل بەسىگى» جوباسىن ىلەسپە ىسكە اسىرۋ قامتاماسىز ەتىلەدى. بيىل «اۋىل اماناتى» جوباسى بويىنشا 50 ميلليارد تەڭگە ءبولىندى، بۇدان باسقا 2026-2028 -جىلدارعا ارنالعان رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتى قالىپتاستىرۋ شەڭبەرىندە شامامەن 450 ميلليارد تەڭگە ءبولۋ جوسپارلانىپ وتىر. اتالعان شىعىن شەڭبەرىندە 25 مىڭعا جۋىق جوبا قارجىلاندىرىپ، 100 مىڭنان استام جۇمىس ورنى قۇرىلادى. وڭىرلىك دامۋ جونىندەگى جۇمىستى ۇيلەستىرۋ ۇكىمەت جانىنداعى جوبالاۋ كەڭسەسى شەڭبەرىندە جۇزەگە اسىرىلادى، - دەپ تولىقتىردى ۆيتسە-پرەمەر.
بۇعان دەيىن وڭىرلىك ستاندارتتار جۇيەسىنە سايكەس كورسەتكىشتەرى جوعارى نەمەسە تومەن وڭىرلەرگە شولۋ جاساعان ەدىك.