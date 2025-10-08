ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    17:26, 08 - قازان 2025 | GMT +5

    Artline Kazakhstan كومانداسى يسپانياداعى اۆتوجارىستا ونەر كورسەتەدى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق Artline Kazakhstan كاسىبي اۆتوسپورت كومانداسى يسپانيادا وتەتىن Lamborghini Super Trofeo Europe جارىسىنىڭ بەسىنشى كەزەڭىندە ونەر كورسەتەدى.

    Artline Kazakhstan командасы Испаниядағы автожарыста өнер көрсетеді
    Фото: Artline Kazakhstan

    كوماندا باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، بايراقتى باسەكە 10- 12-قازان كۇندەرى يسپانياداعى بارسەلونا-كاتالۋنيا اۆتودرومىندا وتەدى. وتانداستارىمىز شوتا ابحازاۆا مەن ەگور ورۋدجيەۆ Pro Am ساناتىندا كوماندا نامىسىن قورعايدى.

    ايتا كەتەرلىگى، قازاقستاندىق كوماندا 20 -شىلدە يتالياداعى Misano اۆتودرومىندا GT2 European Series كەزەڭىندە چەمپيون اتانسا، 31 -تامىز كۇنى گەرمانياداعى نيۋربۋرگرينگ تراسساسىندا وتكەن Lamborghini Super Trofeo Europe جارىس سەرياسىنىڭ ءتورتىنشى كەزەڭىندە ەكى كۇمىس جۇلدەنى قانجىعالادى.

    Artline Kazakhstan
    Фото: Artline Kazakhstan

    Lamborghini Super Trofeo - Lamborghini Squadra Corse ۇيىمداستىرعان حالىقارالىق اۆتوجارىس سەرياسى. اۆتوجارىس ەۋروپا، ازيا جانە سولتۇستىك امەريكا قۇرلىعىندا ءوتىپ، شاباندوزدار 6 كەزەڭ 2 مايدان (50 مينۋت) جارىسىپ، فينالدىق كەزەڭدى ءوزارا ساراپقا سالادى.

    سونىمەن قاتار بۇل اۆتوجارىستا Huracán Super Trofeo Evo مودەلدىك كولىكتەرى قولدانىلادى.

    وسىعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، ەلورداداعى 40-ستانسيا ارەناسىندا ەرەكشە اۆتوشوۋ ءوتتى.

    اۆتور

    مۇحتار قاليموللا ۇلى

