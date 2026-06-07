دارەتحانادا ۆيدەو تۇسىرگەن ەلوردالىقتار جاۋاپقا تارتىلدى
استانا. KAZINFORM - ەلوردالىق پوليتسيا قوعامدىق ءتارتىپتى بۇزۋعا قاتىستى قۇقىق بۇزۋشىلىقتارمەن جۇيەلى تۇردە كۇرەس جۇرگىزىپ كەلەدى. وسى رەتتە قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى الەۋمەتتىك جەلىدە قارالىم جيناۋ ماقساتىندا قالالىق ساياباقتاردىڭ بىرىندەگى قوعامدىق دارەتحانادا قۇقىق بۇزۋشىلىق جاساعان جاستاردى انىقتاپ، جاۋاپقا تارتتى، دەپ حابارلايدى استانا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنە سىلتەمە جاساپ.
الەۋمەتتىك جەلىلەرگە جۇرگىزىلگەن مونيتورينگ بارىسىندا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى ەلورداداعى ساياباقتاردىڭ ءبىرىنىڭ قوعامدىق دارەتحاناسىندا تۇسىرىلگەن بەينەجازبانى انىقتادى.
ناتيجەسىندە بەينەجازبانىڭ اۆتورى مەن وعان قاتىسقان ازاماتتاردىڭ 20 جانە 22 جاستاعى قالا تۇرعىندارى ەكەنى بەلگىلى بولدى.
تەكسەرۋ بارىسىندا جاستاردىڭ الەۋمەتتىك جەلى قولدانۋشىلارىنىڭ نازارىن اۋدارىپ، كونتەنت ءتۇسىرۋ ءۇشىن دارەتحانا كابيناسىنداعى اينەكتى كۇڭگىرتتەندىرۋ فۋنكسياسىن ادەيى قوسپاعانى انىقتالدى.
ەكەۋى دە اكىمشىلىك جاۋاپقا تارتىلدى. سوت شەشىمىمەن ولاردىڭ ءارقايسىسىنا 5 تاۋلىك مەرزىمگە اكىمشىلىك قاماۋعا الۋ جازاسى تاعايىندالدى.
پوليتسيا ينتەرنەتتەگى تانىمالدىققا ۇمتىلۋ قوعامدىق ءتارتىپتى بۇزۋعا سەبەپ بولماۋى ءتيىس ەكەنىن ەسكە سالىپ، ازاماتتاردى قوعامدىق ورىنداردا دا، ينتەرنەت كەڭىستىگىندە دە مىنەز-قۇلىق نورمالارىن ساقتاۋعا شاقىرادى.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن پوليتسيا تەرەك مامىعىن ورتەگەندەر جاۋاپقا تارتىلاتىنىن ەسكەرتكەنىن جازعانبىز.