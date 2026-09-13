KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    مارقاكولدە قۇستاردى ساناپ جۇرگەن ماماندارعا ايۋ كەزدەستى

    استانا. KAZINFORM — مارقاكول قورىعىندا مامانداردىڭ نازارىنا قوڭىر ايۋ ىلىكتى. كەزدەسۋ قۇستاردى ەسەپكە الۋ جۇمىستارى كەزىندە بولعان.

    Жоңғар-Алатауында қоңыр аюға қатысты күтпеген жағдай болды
    Фото: Жоңғар-Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи паркі

    مارقاكول مەملەكەتتىك تابيعي قورىعىنىڭ ماماندارى قۇستاردى ەسەپكە الۋ بويىنشا كەزەكتى دالالىق زەرتتەۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋ بارىسىندا قوڭىر ايۋدى كەزدەستىردى.

    Марқакөл мемлекеттік табиғи қорығы
    Фото: Экология және табиғи ресурстар министрлігі

    جابايى جانۋار تابيعي مەكەندەۋ ورتاسىندا بايقالىپ، ماماندار ونى قاۋىپسىز قاشىقتىقتان باقىلاعان.

    مۇنداي كەزدەسۋلەر قورىق اۋماعىنداعى جانۋارلار دۇنيەسىن باقىلاۋ جانە تابيعي ەكوجۇيەلەردىڭ جاي- كۇيىن زەرتتەۋ بارىسىندا تىركەلىپ وتىرادى.

    بۇعان دەيىن مارقاكولدە قىزىل كىتاپقا ەنگەن سيرەك گۇلدەر وسەتىنىن جازعانبىز.

    قوعام
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور