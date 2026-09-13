مارقاكولدە قۇستاردى ساناپ جۇرگەن ماماندارعا ايۋ كەزدەستى
استانا. KAZINFORM — مارقاكول قورىعىندا مامانداردىڭ نازارىنا قوڭىر ايۋ ىلىكتى. كەزدەسۋ قۇستاردى ەسەپكە الۋ جۇمىستارى كەزىندە بولعان.
مارقاكول مەملەكەتتىك تابيعي قورىعىنىڭ ماماندارى قۇستاردى ەسەپكە الۋ بويىنشا كەزەكتى دالالىق زەرتتەۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋ بارىسىندا قوڭىر ايۋدى كەزدەستىردى.
جابايى جانۋار تابيعي مەكەندەۋ ورتاسىندا بايقالىپ، ماماندار ونى قاۋىپسىز قاشىقتىقتان باقىلاعان.
مۇنداي كەزدەسۋلەر قورىق اۋماعىنداعى جانۋارلار دۇنيەسىن باقىلاۋ جانە تابيعي ەكوجۇيەلەردىڭ جاي- كۇيىن زەرتتەۋ بارىسىندا تىركەلىپ وتىرادى.
بۇعان دەيىن مارقاكولدە قىزىل كىتاپقا ەنگەن سيرەك گۇلدەر وسەتىنىن جازعانبىز.