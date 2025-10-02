ارنايى وپەراتسيا كەزىندە ەلوردادا زاڭسىز كوشى-قون ارناسى اشكەرەلەندى
استانا. KAZINFORM - اقمولا وبلىستىق پ د قىزمەتكەرلەرى ەلوردادا زاڭسىز كوشى-قون ارناسىن اشكەرەلەدى.
اۋقىمدى ارنايى وپەراتسيا ناتيجەسىندە اقمولا وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ ۇيىمداسقان قىلمىسقا قارسى كۇرەس باسقارماسى، وبلىستىق پروكۋراتۋرانىڭ ۇيلەستىرۋىمەن، ەلوردا اۋماعىندا زاڭسىز كوشى- قوندى ۇيىمداستىرعان قىلمىستىق توپتىڭ جولىن كەستى.
تەرگەۋ دەرەكتەرىنە سايكەس، قىلمىستىق سحەمانى سەلينوگراد اۋدانى تالاپكەر اۋىلىنىڭ 49 جاستاعى تۇرعىنى ۇيىمداستىرعان.
ول قازاقستان اۋماعىنا كەلگەن شەتەلدىك ازاماتتاردى تاۋىپ، ولارعا ۋاقىتشا تۇرۋعا، تىركەلۋگە نەمەسە تۇرۋعا ىقتيارحات الۋعا جاردەمدەسۋدى ۇسىنعان.
بۇل قىزمەتكە وزگە تۇلعالار دا تارتىلىپ، قىلمىستىق توپ قۇرىلىمدىق تۇردە جۇمىس ىستەگەن.
فيگۋرانتتار جالعان قۇجاتتاردى راسىمدەۋ ارقىلى كورسەتكەن قىزمەتتەرى ءۇشىن 40 مىڭنان 2 ميلليون تەڭگەگە دەيىن سىياقى الىپ وتىرعان.
جەدەل ىزدەستىرۋ شارالارى بارىسىندا ءتارتىپ ساقشىلارى ايعاق زاتتار - قۇجاتتار، مورلەر مەن انىقتامالاردى تاركىلەدى. قازىرگى ۋاقىتتا زاڭسىز كوشى- قون فاكتىسى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالىپ، توپتىڭ وزگە دە زاڭسىز ارەكەتتەرى مۇقيات تەكسەرىلىپ جاتىر. تەرگەۋ امالدارى جالعاسىپ جاتىر.
ايتا كەتەلىك ۇ ق ك قىركۇيەك ايىندا پارا الۋ مەن بەرۋگە قاتىستى 10 دەرەكتى انىقتاعان ەدى.