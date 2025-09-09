ارنايى ەكونوميكالىق ايماقتاردى شەتەلدىك كومپانيالار باسقارۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - ق ر پرەمەر- ءمينيسترى ولجاس بەكتەنوۆ ق ر ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگىنە وڭدەۋ ونەركاسىبىن قولداۋ شارالارىن ءبىرىڭعاي جۇيەگە كەلتىرۋدى جانە ارنايى ەكونوميكالىق ايماقتاردى باسقارۋ تاسىلدەرىن وزگەرتۋ بويىنشا ۇسىنىستار دايىنداۋدى تاپسىردى.
- پرەزيدەنت وڭدەۋ ونەركاسىبىنە تىڭ سەرپىن بەرىپ، وسى باعىتتا جۇيەسىز جۇرگىزىلىپ جاتقان قولداۋ شارالارىن رەتكە كەلتىرۋدى تاپسىردى. سوندىقتان ونەركاسىپ مينيسترلىگى ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىگىمەن، «بايتەرەك» حولدينگىمەن بىرلەسىپ ءبىر اي مەرزىمدە بىتىراڭقى جانە قايتالاناتىن تاسىلدەردى الىپ تاستاپ، وڭدەۋ ونەركاسىبىن قولداۋ شارالارىنىڭ ءبىرىڭعاي جۇيەلەنگەن ءىس-شارالار پاكەتىن ازىرلەۋى قاجەت، - دەدى ول ۇكىمەت وتىرىسىندا.
سونداي-اق بەكتەنوۆ ارنايى ەكونوميكالىق ايماقتاردى باسقارۋدى جەكە، سونىڭ ىشىندە شەتەلدىك كومپانيالارعا بەرۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرۋدى تاپسىردى.
- ارنايى ەكونوميكالىق ايماقتارعا كوپ ءۇمىت ارتىلعانىنا قاراماستان، اتالعان قۇرالداردىڭ ءوڭىر ونەركاسىبىن دامىتۋعا قوسقان ۇلەستەرى قويىلعان مىندەتتەرگە سايكەس كەلمەيدى. اكىمشىلەندىرۋ مەن ينۆەستورلار تارتۋدىڭ جاڭا تاسىلدەرى ەسەبىنەن ارنايى ەكونوميكالىق ايماقتاردىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ قاجەت. ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگى ەكى اي مەرزىم ىشىندە ارنايى ەكونوميكالىق ايماقتاردى باسقارۋدى جەكە، سونىڭ ىشىندە شەتەلدىك كومپانيالارعا بەرۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرا وتىرىپ، ولاردى باسقارۋ تاسىلدەرىن وزگەرتۋ بويىنشا ۇسىنىستار دايىنداسىن، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن پرەمەر- مينيستر ەلدىڭ ەكونوميكا بلوگىنا 10 ناقتى تاپسىرما جۇكتەگەن ەدى.
سونداي-اق سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى شۇعىل اتقارۋى ءتيىس مىندەتتەردى اتاعان ەدى.