ارنايى اۆتوبۋستار مەن 3 مىڭ قىزمەتكەر: الماتىدا دجەي لو كونسەرتىنە دايىندىق باستالىپ كەتتى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا 10- تامىز كۇنى الەمدىك پوپ-جۇلدىزى دجەننيفەر لوپەستىڭ كونسەرتى وتەدى.
الماتى اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، مۋزىكالىق كەشتى جوعارى دەڭگەيدە وتكىزۋ ءۇشىن ورتالىق ستاديون دايىندالىپ جاتىر. اتاپ ايتقاندا، تريبۋنالار جوندەلىپ، باسپالداقتار جاڭارتىلىپ، ورىندىقتار ءىشىنارا جوندەلىپ جاتىر.
- ستاديون اۋماعىندا ءجۇرىپ جاتقان كىشىگىرىم قۇرىلىس جانە جوندەۋ جۇمىستارى 9 -تامىزعا دەيىن تولىق اياقتالادى. بۇعان دەيىن ستاديوننىڭ جارىق جۇيەسى جاڭارتىلىپ، 50-دەن استام شام اۋىستىرىلدى. قازىرگى تاڭدا ساحنانىڭ تەحنيكالىق جابدىقتالۋى مەن قاۋىپسىزدىك تالاپتارىنا سايكەستىگى تەكسەرىلۋدە. سىرتقى دارەتحانالار جاڭارتىلدى، قورشاۋلار قالپىنا كەلتىرىلىپ، ىرگەلەس اۋماق اباتتاندىرىلدى، - دەپ حابارلادى اكىمدىكتەن.
ودان بولەك ساحنانىڭ تەحنيكالىق جابدىقتالۋى مەن قاۋىپسىزدىك تالاپتارىنا سايكەستىگى تەكسەرىلىپ جاتىر.
جالپى كونسەرت كەزىندە قوعامدىق قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن 2960 قىزمەتكەر جۇمىلدىرىلادى. ونىڭ ىشىندە 2240 پوليتسيا قىزمەتكەرى، 600 اسكەري قىزمەتكەر، 120 جەكە كۇزەت اگەنتتىگى وكىلدەرى جانە 300 ەرىكتى بار.
مۋزىكالىق كەشكە كەلەتىن قوناقتاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا ستاديونعا كىرەتىن 26 باقىلاۋ بەكەتىنىڭ ءارقايسىسىندا مەتالل دەتەكتورلار مەن 52 قول سكانەرلەرى ورناتىلادى.
- ستاديون اۋماعى ءتورت نەگىزگى فان-ايماققا بولىنەدى، ءارقايسىسى 2- 3 مىڭ ادامعا ارنالعان. بۇل كورەرمەندەردىڭ قوزعالىسىن باقىلاۋ مەن ءتارتىپ ساقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. ستاديون جانىنا قوسىمشا 100-گە جۋىق بيودارەتحانا قويىلادى. «تازا قازاقستان» اكسياسى اياسىندا ەرىكتىلەر تازالىق جۇمىستارىن جۇرگىزىپ، ءىس-شارا بارىسىندا تازالىقتى قامتاماسىز ەتەدى، - دەپ ءتۇسىندىردى قالا باسشىلىعى.
ستاديون اۋماعىندا جەدەل جاردەم جانە ءورت ءسوندىرۋ كولىكتەرى كەزەكشىلىك ەتپەك. سونداي-اق ادامدارعا ىڭعايلى بولۋ ءۇشىن ارنايى باعىتتار بويىنشا 50 اۆتوبۋس جۇمىس ىستەيتىن بولادى.
ەسكە سالايىق، 1- تامىز كۇنى امەريكالىق پوپ-جۇلدىز دجەننيفەر لوپەس «استانا ارەنا» ستاديونىندا جەكە كونسەرت بەردى.
اۆتور
دوسبول اتاجان