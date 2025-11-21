ارمەنياعا جوعارى ساپالى استىق ونىمدەرىن تۇراقتى جەتكىزۋگە دايىنبىز - توقايەۆ
استانا. KAZINFORM - بيىل قاراشادا ازەربايجان اۋماعى ارقىلى ارمەنياعا قازاقستان ءبيدايىنىڭ العاشقى 1 مىڭ تونناسى جەتكىزىلدى. بۇل تۋرالى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ارمەنيا پرەمەر-ءمينيسترى نيكول پاشينيانمەن كەلىسسوزدەردەن كەيىنگى بريفينگتە ايتتى.
- مەن ازەربايجان باسشىسىنا سانكسيالاردى الىپ تاستاپ، ءوز ەلى ارقىلى ەكىجاقتى تىكەلەي ساۋدا جۇرگىزۋ تۋرالى شەشىم قابىلداعانى ءۇشىن ريزاشىلىعىمدى ءبىلدىردىم. مىسالى، بيىلعى قاراشا ايىندا ازەربايجان اۋماعى ارقىلى ارمەنياعا قازاقستان ءبيدايىنىڭ العاشقى 1 مىڭ تونناسى جەتكىزىلدى. بۇل باستامانىڭ ساياسي جانە ەكونوميكالىق ءمان-ماڭىزى ايرىقشا. ءبىز ارمەنياعا جوعارى ساپالى استىق ونىمدەرىن جانە باسقا دا تاۋارلاردى تۇراقتى تۇردە جەتكىزۋگە دايىنبىز. وسى باعىتتاعى جۇمىسقا كۇش-جىگەرىمىزدى جۇمىلدىرۋعا ۋاعدالاستىق. ەكى ەل اراسىندا تىكەلەي اۋە رەيسىن اشۋ جانە اۋەمەن جۇك تاسىمالداۋ جۇمىسىن رەتكە كەلتىرۋ - ماڭىزدى مىندەتتىڭ ءبىرى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
قاسىم-جومارت توقايەۆ تسيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى ىقپالداستىقتىڭ الەۋەتى زور ەكەنىن دە اتاپ ءوتتى.
- قازاقستاندا تسيفرلاندىرۋ ۇدەرىسى قارقىندى ءجۇرىپ جاتىر. ارمەنيا IT- تەحنولوگيالار مەن ستارتاپ ەكوجۇيەسىندە ايتارلىقتاي تابىسقا قول جەتكىزدى. بۇل - ەكى ەلدىڭ ەكونوميكاسىن دامىتۋعا تىڭ سەرپىن بەرەتىن ماڭىزدى سالا. وسى ورايدا، جاساندى ينتەللەكت، جاڭا تەحنولوگيا جانە سيفرلاندىرۋ بويىنشا تاجىريبە الماسۋعا كەلىستىك، بۇل باعىتتا بىرلەسكەن جوبالاردى ىسكە اسىرۋ ماسەلەسىنە توقتالدىق. پرەمەر-مينيستر پاشينيان مىرزا ايماقتاعى ەڭ ءىرى IT ستارتاپ پاركى - Astana Hub جانە Alem.ai جاساندى ينتەللەكت ورتالىعىنىڭ جۇمىسىمەن تانىسادى. كەلەسى جىلى Alem.ai نەگىزىندە ارمەنيانىڭ TUMO Astana حالىقارالىق ءبىلىم بەرۋ ورتالىعى اشىلادى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
ايتا كەتەيىك، قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن نيكول پاشينيان كەلىسسوز قورىتىندىسى بويىنشا بىرلەسكەن مالىمدەمە قابىلدادى.