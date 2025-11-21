ارمەنيا پرەمەر- ءمينيسترى: قازاقستان - ءبىز ءۇشىن وتە ماڭىزدى ەل
استانا. KAZINFORM - ارمەنيا پرەمەر-ءمينيسترى نيكول پاشينيان مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆپەن كەلىسسوزدەردەن كەيىنگى بريفينگتە ارميان تاراپى ىنتىماقتاستىقتىڭ بارلىق باعىتىن كەڭەيتۋگە دايىن ەكەنىن راستادى.
- قازاقستان - ءبىز ءۇشىن وتە ماڭىزدى ەل. ويتكەنى سىن ساتىندە ارمەنيا مەن ازەربايجاننىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلەرى الماتىدا كەزدەستى. بۇل ءبىز ءۇشىن وتە ماڭىزدى بولاتىن. ارمەنيا مەن ازەربايجانداعى بەيبىتشىلىكتىڭ الماتى دەكلاراتسياسىنا نەگىزدەلەتىنى بارشاعا ءمالىم. ونىڭ ساياسي جانە سيمۆولدىق ءمانى زور. وسى رەسمي ساپارىمنىڭ ناتيجەسىندە ارمەنيا مەن قازاقستان اراسىنداعى قارىم-قاتىناس ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك دەڭگەيىنە كوتەرىلگەنىنە قۋانىشتىمىن. بۇل وڭىردەگى ىقپالداستىقتىڭ جاڭا دارەجەگە جەتكەنىن كورسەتەدى، - دەدى ارمەنيا پرەمەر-ءمينيسترى.
ايتا كەتەيىك، بريفينگ بارىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان-ارمەنيا ىسكەرلىك كەڭەسى ەكى جاققا دا ءتيىمدى جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا تيىستىگىن، جوعارى ساپالى استىق ونىمدەرىن جانە باسقا دا تاۋارلاردى تۇراقتى تۇردە جەتكىزۋگە دايىن ەكەندىگىمىزدى باسا ايتتى.
سونداي-اق قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن نيكول پاشينيان كەلىسسوز قورىتىندىسى بويىنشا بىرلەسكەن مالىمدەمە قابىلدادى.