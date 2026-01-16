ارمەنيا مەن ازەربايجان شەكاراداعى تەمىرجول ينفراقۇرىلىمىن جەتىلدىرۋگە كىرىستى
استانا. KAZINFORM - ارمەنيا مەن ازەربايجان ماماندارى ەكى ەل اراسىنداعى شەكارادا ورنالاسقان تەمىرجول ينفراقۇرىلىمىن بىرلەسىپ تەكسەردى.
بەيسەنبى كۇنى ارمەنيا مەن ازەربايجان وكىلدەرى ەراسح - ساداراك شەكارالىق ۋچاسكەسىندەگى تەمىرجول ينفراقۇرىلىمىنىڭ جاعدايىمەن تانىستى. بۇل تۋرالى ارمەنيانىڭ اۋماقتىق باسقارۋ جانە ينفراقۇرىلىم مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
حابارلامادا ايتىلعانداي، تەكسەرۋ اتالعان ۋچاسكەنىڭ ينفراقۇرىلىمدى قالپىنا كەلتىرۋگە ارنالعان ءتيىستى كەشەندى ءىس-شارالاردى ىسكە اسىرۋ بارىسىندا ارنايى تەمىرجول قۇرىلىس تەحنيكاسىنىڭ قوزعالىسىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن تەحنيكالىق جارامدىلىعىن باعالاۋ ماقساتىندا جۇرگىزىلگەن. تەكسەرۋ بارىسىندا تاراپتار وسى ۋچاسكەدەگى تەمىرجول ينفراقۇرىلىمىنىڭ تەحنيكالىق جاي-كۇيىن باعالاۋ ماسەلەلەرى بويىنشا پىكىر الماستى.
سول كۇنى ارمەنيا پرەمەر-ءمينيسترى نيكول پاشينيان ەريەۆاندا وتكەن بريفينگتە ۇكىمەتتىڭ ايماقتاعى كولىك قاتىناس جولدارىن بۇعاتتان شىعارۋ جونىندەگى كەلىسىمگە بەرىك ۇستانىمدا ەكەنىن مالىمدەدى.
ەسكە سالا كەتسەك، بۇعان دەيىن ازەربايجان ارمەنياعا بىرنەشە سوتتالعان ازاماتتى تاپسىردى.
اۆتور
جاسۇلان باقىتبەك ۇلى