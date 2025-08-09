ارمەنيا مەن ازەربايجان بەيبىت رەتتەۋ تۋرالى بىرلەسكەن دەكلاراتسياعا قول قويدى
استانا. KAZINFORM - ازەربايجان پرەزيدەنتى، ارمەنيا پرەمەر-ءمينيسترى جانە ا ق ش پرەزيدەنتى ۆاشينگتوندا باكۋ مەن ەريەۆان اراسىنداعى قاتىناستاردى بەيبىت جولمەن رەتتەۋ تۋرالى بىرلەسكەن دەكلاراتسياعا قول قويدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ءۇشجاقتى كەزدەسۋدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ قول جەتكىزىلگەن كەلىسىمدەر اياسىندا ازەربايجان مەن ارمەنيا جاۋىنگەرلىك ارەكەتتەردى ءبىرجولا توقتاتۋعا جانە ءبىر-ءبىرىنىڭ ەگەمەندىگى مەن اۋماقتىق تۇتاستىعىن قۇرمەتتەۋگە مىندەتتەنگەنىن مالىمدەدى.
- وسى كەلىسىمنىڭ ارقاسىندا ءبىز بەيبىتشىلىككە قول جەتكىزدىك. ءبىز جاڭا عانا وۆالدى كابينەتتەن شىقتىق، وندا اۋقىمدى قۇجاتتار مەن كەلىسىمنىڭ اسا ماڭىزدى ەرەجەلەرىنە قول قويىلدى، - دەدى ترامپ.
تاراپتار سونداي-اق ا ق ش- پەن بىرلەسىپ TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity - «حالىقارالىق بەيبىتشىلىك پەن وركەندەۋگە ارنالعان ترامپ باعىتى») ينفراقۇرىلىمدىق جوباسىن جۇزەگە اسىرۋعا كىرىسۋگە مىندەتتەلدى. ارمەنيا پرەمەر- ءمينيسترىنىڭ ايتۋىنشا، بۇل باستاما ءوڭىردى تۇراقتى دامۋ ءۇشىن اشىپ، بارلىق قاتىسۋشى تاراپتار ءۇشىن ۇزاق مەرزىمدى پايدا اكەلەتىن نەگىز قالىپتاستىرادى.
ارمەنيا ۇكىمەتىنىڭ باسشىسى اسىرەسە كولىك قاتىناستارىنىڭ اشىلۋىنا قاتىستى كەلىسىمگە ەرەكشە نازار اۋداردى. ول قۇجات ءار ەلدىڭ ەگەمەندىگى، اۋماقتىق تۇتاستىعى جانە يۋريسديكسياسى قاعيداتتارىنا نەگىزدەلگەنىن اتاپ ءوتتى. قۇجات تالاپتارىنا سايكەس، ا ق ش بۇل جوبانى 99 جىلعا جۇزەگە اسىرۋعا ەكسكليۋزيۆتى قۇقىققا يە بولادى.
بۇعان قوسا، كەزدەسۋگە قاتىسۋشىلار مينسك ۇدەرىسىن اياقتاپ، ونىڭ قۇرىلىمدىق بولىمشەلەرىن جابۋعا شاقىرىپ، ە ق ى ۇ- عا بىرلەسكەن ۇندەۋ قابىلدادى.
ترامپ سونداي-اق ا ق ش ازەربايجانمەن اسكەري ىنتىماقتاستىققا قويىلعان شەكتەۋلەردى، سونىڭ ىشىندە ۆاشينگتون مەن باكۋدىڭ ءوزارا ءىس- قيمىلىن شەكتەيتىن «بوستاندىقتى قولداۋ تۋرالى اكتىنىڭ» 907- تۇزەتۋىن الىپ تاستايتىنىن مالىمدەدى.
بۇعان دەيىن ارمەنيا، ازەربايجان جانە ا ق ش- تىڭ ۆاشينگتوندا ءۇشجاقتى كەزدەسۋگە دايىندالىپ جاتقانى حابارلانعان بولاتىن.