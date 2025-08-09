ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    17:50, 09 - تامىز 2025 | GMT +5

    ارمەنيا مەن ازەربايجان اراسىندا بەيبىتشىلىك ورنادى - پاشينيان

    استانا. KAZINFORM - ۆاشينگتوندا قول قويىلعان ءۇشجاقتى كەلىسىم ارمەنيا مەن ازەربايجان اراسىندا بەيبىتشىلىك ورنادى دەپ ايتۋعا نەگىز بەرەدى. بۇل تۋرالى باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا ارمەنيا پرەمەر-ءمينيسترى نيكول پاشينيان ايتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.

    Никол Пашинян
    Фото: Armenpress

    - بۇگىن بولعان وقيعا - تاريحي وقيعا. بۇگىن بەيبىتشىلىك ورنادى جانە ول ەلدەرىمىزدىڭ ەگەمەندىگى مەن اۋماقتىق تۇتاستىعى اياسىندا ورنادى دەپ ايتا الامىز، - دەدى پاشينيان.

    پرەمەر-مينيستر ايماقتىق كوممۋنيكاتسيالاردى اشۋ اۋماقتىق تۇتاستىق، ەگەمەندىك، يۋريسديكسيا جانە ءوزارا قۇقىق قاعيداتتارى نەگىزىندە مۇمكىن بولعانىن اتاپ ءوتتى. بۇل ازەربايجاننىڭ نەگىزگى اۋماعى مەن ناحچىۆان اۆتونوميالىق رەسپۋبليكاسى اراسىنداعى كەدەرگىسىز قاتىناسقا، سونداي-اق ەكى تاراپتىڭ بارلىق كولىك باعىتتارىن، سونىڭ ىشىندە تەمىر جولدى تەڭ شارتتاردا پايدالانۋ قۇقىعىنا قاتىستى.

    ايتا كەتۋ كەرەك، ءۇشجاقتى كەزدەسۋ ا ق ش- تىڭ ارالاسۋىمەن ۇيىمداستىرىلدى. دەكلاراتسياعا قول قويۋ راسىمىندە ازەربايجان پرەزيدەنتى يلحام اليەۆ ارمەنيا پرەمەر-مينيسترىنە دونالد ترامپقا نوبەل بەيبىتشىلىك سىيلىعىن بەرۋ باستاماسىمەن نوبەل كوميتەتىنە ورتاق ۇندەۋ جولداۋدى ۇسىندى.

    بۇعان دەيىن ارمەنيا مەن ازەربايجاننىڭ بەيبىت رەتتەۋ تۋرالى بىرلەسكەن دەكلاراتسيا قابىلداعانى حابارلانعان بولاتىن.

    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
