ارمەنيا مەن ازەربايجان اراسىندا بەيبىتشىلىك ورنادى - پاشينيان
استانا. KAZINFORM - ۆاشينگتوندا قول قويىلعان ءۇشجاقتى كەلىسىم ارمەنيا مەن ازەربايجان اراسىندا بەيبىتشىلىك ورنادى دەپ ايتۋعا نەگىز بەرەدى. بۇل تۋرالى باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا ارمەنيا پرەمەر-ءمينيسترى نيكول پاشينيان ايتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
- بۇگىن بولعان وقيعا - تاريحي وقيعا. بۇگىن بەيبىتشىلىك ورنادى جانە ول ەلدەرىمىزدىڭ ەگەمەندىگى مەن اۋماقتىق تۇتاستىعى اياسىندا ورنادى دەپ ايتا الامىز، - دەدى پاشينيان.
پرەمەر-مينيستر ايماقتىق كوممۋنيكاتسيالاردى اشۋ اۋماقتىق تۇتاستىق، ەگەمەندىك، يۋريسديكسيا جانە ءوزارا قۇقىق قاعيداتتارى نەگىزىندە مۇمكىن بولعانىن اتاپ ءوتتى. بۇل ازەربايجاننىڭ نەگىزگى اۋماعى مەن ناحچىۆان اۆتونوميالىق رەسپۋبليكاسى اراسىنداعى كەدەرگىسىز قاتىناسقا، سونداي-اق ەكى تاراپتىڭ بارلىق كولىك باعىتتارىن، سونىڭ ىشىندە تەمىر جولدى تەڭ شارتتاردا پايدالانۋ قۇقىعىنا قاتىستى.
ايتا كەتۋ كەرەك، ءۇشجاقتى كەزدەسۋ ا ق ش- تىڭ ارالاسۋىمەن ۇيىمداستىرىلدى. دەكلاراتسياعا قول قويۋ راسىمىندە ازەربايجان پرەزيدەنتى يلحام اليەۆ ارمەنيا پرەمەر-مينيسترىنە دونالد ترامپقا نوبەل بەيبىتشىلىك سىيلىعىن بەرۋ باستاماسىمەن نوبەل كوميتەتىنە ورتاق ۇندەۋ جولداۋدى ۇسىندى.
بۇعان دەيىن ارمەنيا مەن ازەربايجاننىڭ بەيبىت رەتتەۋ تۋرالى بىرلەسكەن دەكلاراتسيا قابىلداعانى حابارلانعان بولاتىن.