ارمەنيا مەن ا ق ش TRIPP جوباسى اياسىندا بىرلەسكەن كومپانيا قۇرادى
استانا. KAZINFORM - ارمەنيا مەن ا ق ش ەلدىڭ ەگەمەندىگىن تولىق ساقتاي وتىرىپ ارمەنيا ىشىندە ترانزيتتىك باعىتتاردى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن TRIPP Development Company كومپانياسىن قۇرۋدى جوسپارلاپ وتىر، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
بۇل تۋرالى ارمەنيا سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ ارمەنيا مەن ا ق ش اراسىندا «ترامپتىڭ حالىقارالىق بەيبىتشىلىك پەن وركەندەۋ باعىتى» (TRIPP) جوباسىن ىسكە اسىرۋ بويىنشا نەگىزدەمەلىك كەلىسىم تۋرالى جاريالاعان بىرلەسكەن مالىمدەمە ماتىنىندە ايتىلعان.
قۇجاتقا سايكەس، ارمەنيا TRIPP جوباسىن دامىتۋعا جاۋاپتى بولاتىن TRIPP Development Company- ءدى قۇرۋدى رۇقسات ەتىپ، وعان كومەك كورسەتۋگە نيەتتى. كومپانياعا باستاپقى 49 جىل مەرزىمگە قۇرىلىس جۇرگىزۋ قۇقىعى بەرىلەدى دەپ جوسپارلانىپ وتىر. بۇل رەتتە ارمەنيا ا ق ش- قا %74 كولەمىندەگى ۇلەستى ۇسىنىپ، وزىنە قاتىسۋدىڭ %26- ىن قالدىرماق. وسى مەرزىم اياقتالعان سوڭ سەرىكتەستىك تاعى 50 جىلعا ۇزارتىلۋى مۇمكىن، سول كەزدە ارمەنيا ۇكىمەتىنە قوسىمشا مەنشىك ۇلەسى بەرىلىپ، بۇل وعان كومپانياداعى ۇلەسىن %49- عا دەيىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
TRIPP Development Company باستاما اياسىندا تەمىرجول جانە اۆتوموبيل جولدارى جوبالارىن تىكەلەي جۇزەگە اسىرادى، سونداي-اق TRIPP باعدارلاماسىنىڭ جەكە كومپونەنتتەرى ءۇشىن ەنشىلەس كومپانيالار نەمەسە مامانداندىرىلعان قۇرىلىمدار قۇرادى دەپ كۇتىلىپ وتىر. بۇل رەتتە ەريەۆان ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك، قۇقىق قورعاۋ قىزمەتى، سونداي- اق TRIPP ايماعى ارقىلى ساۋدا مەن ترانزيتتى كەدەندىك راسىمدەۋدى تولىق باقىلاۋدا ۇستايدى.
بۇدان باسقا، ارمەنيا كومپانياعا بەلگىلەنگەن باعىتتار بويىنشا مۋلتيمودالدى ترانزيتتىك ينفراقۇرىلىمدى جوسپارلاۋ، جوبالاۋ، دامىتۋ، سالۋ، پايدالانۋ جانە كۇتىپ ۇستاۋعا ەكسكليۋزيۆتى قۇقىقتار بەرمەك. بۇل وكىلەتتىكتەرگە جەكە ينفراقۇرىلىمدىق جوبالار ءۇشىن ارنايى ماقساتتاعى ۇيىمداردى قۇرۋ، قۇرىلىس كومپانيالارى، وپەراتورلار جانە قىزمەت كورسەتۋشىلەرمەن كەلىسىمشارتتار جاساسۋ، ينفراقۇرىلىمدىق قىزمەتتەن كىرىستەردى الۋ جانە جيناۋ، سونداي- اق TRIPP باعىتىن ينتەگراتسيالانعان كولىك جۇيەسىنىڭ بولىگى رەتىندە باسقارۋ كىرەدى.
قۇرىلىس قۇقىقتارى تەمىرجول، اۆتوموبيل جولدارى، ەنەرگەتيكا، سيفرلىق جانە باسقا دا قولداۋشى ينفراقۇرىلىمدى قامتۋى مۇمكىن.
بۇعان دەيىن ارمەنيا «ترامپ باعىتى» جوباسى قۇرىلىسىنىڭ باستالۋ مەرزىمىن جاريالاعانىن حابارلادىق. ول 2026 -جىلعا بەلگىلەنگەن.