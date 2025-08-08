ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    16:30, 08 - تامىز 2025 | GMT +5

    ارمەنيا حالقىنىڭ ۇشتەن ءبىرى ەريەۆاندا تۇرادى

    استانا. KAZINFORM - ارمەنيا رەسپۋبليكاسى ستاتيستيكا كوميتەتىنىڭ مالىمەتتەرى بويىنشا، 2025 -جىلدىڭ 1- شىلدەسىندە، ەلدىڭ تۇراقتى حالقىنىڭ سانى 3 ميلليون 84 مىڭ ادام بولدى، دەپ حابارلايدى Kazinfrom اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.

    Армения
    Фото: amigo-s.ru

    جىلدىق وسىممەن العاندا ارمەنيا حالقىنىڭ سانى 27 مىڭ ادامعا كوبەيدى. ەل حالقىنىڭ 1 ميلليون 974 مىڭى قالادا تۇرادى، 1 ميلليون 109 مىڭ ادام اۋىلدىق جەرلەرگە قونىستانعان.

    تۇرعىندار ەڭ كوپ شوعىرلانعان جەر - ەل استاناسى ەريەۆان. وندا 1 ميلليون 143 مىڭ ادام تۇرادى. بۇل ەل حالقىنىڭ 37,1 پايىزى.

    اكىمشىلىك اۋدانداردىڭ ىشىندە حالىق تىعىز ورنالاسقان جەر 150,3 مىڭ حالقى بار مالاتيا-سەباستيا بولىپ قالىپ وتىر، ال حالىق ەڭ از ورنالاسقان جەر - 11,2 مىڭ ادامدىق نۋباراشەن ەلدى مەكەنى.

    رەسپۋبليكا وڭىرلەرىنىڭ ىشىندە حالقى ەڭ كوپ وبلىس - كوتايك (294,9 مىڭ)، حالقى ەڭ ازى ۆايوتس دزور وبلىسى بولىپ وتىر، مۇندا 49,4 مىڭ حالىق قونىس تەپكەن.

    وسىعان دەيىن قازاقستاندا حالىق سانى 20095963 ادامعا جەتكەنى تۋرالى جازدىق.

    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
