ارمەنيا حالقىنىڭ ۇشتەن ءبىرى ەريەۆاندا تۇرادى
استانا. KAZINFORM - ارمەنيا رەسپۋبليكاسى ستاتيستيكا كوميتەتىنىڭ مالىمەتتەرى بويىنشا، 2025 -جىلدىڭ 1- شىلدەسىندە، ەلدىڭ تۇراقتى حالقىنىڭ سانى 3 ميلليون 84 مىڭ ادام بولدى، دەپ حابارلايدى Kazinfrom اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
جىلدىق وسىممەن العاندا ارمەنيا حالقىنىڭ سانى 27 مىڭ ادامعا كوبەيدى. ەل حالقىنىڭ 1 ميلليون 974 مىڭى قالادا تۇرادى، 1 ميلليون 109 مىڭ ادام اۋىلدىق جەرلەرگە قونىستانعان.
تۇرعىندار ەڭ كوپ شوعىرلانعان جەر - ەل استاناسى ەريەۆان. وندا 1 ميلليون 143 مىڭ ادام تۇرادى. بۇل ەل حالقىنىڭ 37,1 پايىزى.
اكىمشىلىك اۋدانداردىڭ ىشىندە حالىق تىعىز ورنالاسقان جەر 150,3 مىڭ حالقى بار مالاتيا-سەباستيا بولىپ قالىپ وتىر، ال حالىق ەڭ از ورنالاسقان جەر - 11,2 مىڭ ادامدىق نۋباراشەن ەلدى مەكەنى.
رەسپۋبليكا وڭىرلەرىنىڭ ىشىندە حالقى ەڭ كوپ وبلىس - كوتايك (294,9 مىڭ)، حالقى ەڭ ازى ۆايوتس دزور وبلىسى بولىپ وتىر، مۇندا 49,4 مىڭ حالىق قونىس تەپكەن.
وسىعان دەيىن قازاقستاندا حالىق سانى 20095963 ادامعا جەتكەنى تۋرالى جازدىق.