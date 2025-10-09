ارمەنيا بەيبىتشىلىك قاعيداتتارىنا نەگىزدەلگەن ءتورتىنشى رەسپۋبليكا بولادى - پاشينيان
الماتى. KAZINFORM - ارمەنيا بەيبىتشىلىك قاعيداتتارىنا سۇيەنەتىن ءتورتىنشى رەسپۋبليكاعا اينالادى. بۇل تۋرالى ەلدىڭ پرەمەر- ءمينيسترى نيكول پاشينيان ءوزىنىڭ Telegram-ارناسىندا مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
ۇكىمەت باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، ءۇشىنشى رەسپۋبليكا كەزەڭىندە (2018 -جىلى، پرەزيدەنت سەرج سارگسيان تۇسىندا) قابىلدانعان كونستيتۋتسيا حالىقتىڭ ەركىن بىلدىرمەيدى جانە بەيبىتشىلىك قاعيداتتارىنا نەگىزدەلمەگەن. پاشينيان جاڭا كونستيتۋتسيا ءدال وسى قۇندىلىقتارعا سۇيەنەتىنىن اتاپ ءوتتى.
- كوپشىلىگى «ءۇشىنشى مەن ءتورتىنشى رەسپۋبليكانىڭ ايىرماشىلىعى نەدە؟» دەپ سۇرايدى. ايىرماشىلىق مىنادا: ءۇشىنشى رەسپۋبليكا قاقتىعىس لوگيكاسىنا، ال ءتورتىنشى - بەيبىتشىلىك لوگيكاسىنا نەگىزدەلەدى. ءۇشىنشى رەسپۋبليكادا كونستيتۋتسيانى حالىقتىڭ ەركىن ءبىلدىرۋ جانە داۋىس بەرۋ ارقىلى قابىلداۋ ۇلكەن كۇمان تۋدىرادى، ال ءتورتىنشى رەسپۋبليكادا مۇنداي كۇمان بولماۋى كەرەك. ءۇشىنشى رەسپۋبليكادا بيلىكتىڭ حالىققا تيەسىلى بولۋى شارتتى ءارى فورمالدى سيپاتتا بولسا، تورتىنشىسىندە ول ايقىن ءارى داۋسىز بولۋى كەرەك. سوڭىندا ايتارىم: ءۇشىنشى رەسپۋبليكا - وتان تۋرالى ارمان مەن ونى ىزدەۋ كەزەڭى بولسا، ءتورتىنشى رەسپۋبليكا - ارمەنيا رەسپۋبليكاسى - ءبىزدىڭ ارمانىمىزداعى وتان ەكەنىن جانە ەندى ونى ىزدەۋدىڭ قاجەتى جوق ەكەنىن بىلدىرەدى، - دەدى پاشينيان.
ايتا كەتەيىك، ءبىرىنشى ارمەنيا رەسپۋبليكاسى ءبىرىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىستان كەيىن، 1918- 1920 -جىلدارى بولدى. ەكىنشى رەسپۋبليكا 1991 -جىلدان 2018 -جىلعا دەيىنگى كەزەڭدى قامتيدى، بۇل ۋاقىتتا ەل پارلامەنتتىك باسقارۋ جۇيەسىنە كوشتى. ءۇشىنشى رەسپۋبليكا 2018 -جىلدان بەرى ارەكەت ەتىپ كەلەدى.
بۇعان دەيىن پرەمەر-مينيستر نيكول پاشينيان ەگەر سوت بەيبىت كەلىسىم قولدانىستاعى كونستيتۋتسياعا قايشى دەپ تانىسا، ول كونستيتۋتسيالىق تۇزەتۋلەر ەنگىزۋگە دايىن ەكەنىن مالىمدەگەن بولاتىن.