پارلامەنت ەكى مەملەكەتتىڭ بىرىگىپ ءبىر ەل بولۋىن قولدادى
استانا. قازاقپارات - رۋمىنيا پارلامەنتىنىڭ تومەنگى پالاتاسى مولدوۆامەن بىرىگۋ تۋرالى زاڭ جوباسىن ماقۇلدادى. قۇجات ەل ۇكىمەتىنە كيشينيەۆپەن رەسمي كەلىسسوزدى جەدەل باستاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
بۇعان دەيىن شىعىس ەۋروپانىڭ ەكى ەلىن بىرىكتىرۋ تۋرالى ويدى مولدوۆا پرەزيدەنتى مايا ساندۋ دا قولداعان ەدى. قوعامدىق ساۋالنامالارعا سايكەس، ەكى ەلدىڭ قوسىلۋىن مولدوۆا ازاماتتارىنىڭ 40 پايىزدان كوبى، ال رۋمىنيا تۇرعىندارىنىڭ 70 پايىزدان استامى قالايتىنىن بىلدىرگەن.
ايتا كەتەيىك، قۇجات پارلامەنتتە «ءۇنسىز كەلىسىم» ءراسىمى بويىنشا بەكىتىلدى. ياعني باستاما 45 كۇن ىشىندە قارالىپ، كەرى قايتارىلماسا، زاڭ جوباسى رۋمىنيا سەناتىنا جولدانادى.
رۋمىنيا مەن مولدوۆانىڭ بىرىگۋىن قالايتىنداردىڭ بىرنەشە نەگىزگى سەبەبى بار:
1. ورتاق تاريح
قازىرگى مولدوۆا اۋماعىنىڭ كوپ بولىگى بۇرىن تاريحي بەسسارابيا دەپ اتالعان جانە ءار كەزەڭدە رۋمىنيا قۇرامىندا بولعان. 1918- 1940 -جىلدارى مولدوۆا رۋمىنيامەن ءبىر مەملەكەت بولدى. كەيىن بۇل اۋماقتى ك س ر و وزىنە قوستى. سوندىقتان كەيبىر ادامدار بىرىگۋدى تاريحي ادىلەتتىلىكتى قالپىنا كەلتىرۋ دەپ سانايدى.
2. ءبىر ءتىل جانە ورتاق مادەنيەت
مولدوۆانىڭ رەسمي ءتىلى - رۋمىن ءتىلى. ەكى حالىقتىڭ ءتىلى، ءدىنى، مادەنيەتى مەن سالت-داستۇرلەرى وتە ۇقساس. كوپتەگەن مولدوۆالىقتار وزدەرىن رۋمىن حالقىمەن تۋىس سانايدى.
3. ەۋروپالىق وداق پەن ناتو ارتىقشىلىقتارى
رۋمىنيا - European Union جانە NATO مۇشەسى. بىرىگۋ بولعان جاعدايدا مولدوۆا اۆتوماتتى تۇردە ە و مەن ناتو كەڭىستىگىنە كىرىپ، قاۋىپسىزدىك پەن ەكونوميكالىق مۇمكىندىكتەرگە يە بولادى دەپ ەسەپتەلەدى.
4. ەكونوميكالىق پايدا
رۋمىنيانىڭ ەكونوميكاسى مولدوۆادان الدەقايدا كۇشتى. بىرىگۋدى قولدايتىندار جالاقى، زەينەتاقى، ينفراقۇرىلىم جانە ينۆەستيتسيالار دەڭگەيى كوتەرىلەدى دەپ ۇمىتتەنەدى.
5. رەسەي ىقپالىنان الىستاۋ
مولدوۆادا رەسەيدىڭ ساياسي جانە اقپاراتتىق ىقپالى ءالى دە بار. كەيبىر ساياساتكەرلەر مەن ازاماتتار رۋمىنيامەن جاقىنداسۋ ارقىلى ەلدىڭ تاۋەلسىزدىگى مەن قاۋىپسىزدىگىن كۇشەيتۋگە بولادى دەپ سانايدى.
ءبىراق نەگە كوپ ادام قارسى؟
مولدوۆالىقتاردىڭ ءبىر بولىگى وزدەرىن جەكە ۇلت دەپ سانايدى جانە تاۋەلسىز مەملەكەتتى جوعالتقىسى كەلمەيدى.
ەلدە ورىس ءتىلدى حالىق كوپ.
بىرىگۋ ەكونوميكالىق جانە ساياسي قيىندىقتار تۋعىزۋى مۇمكىن.
سوندىقتان قازىرگى تاڭدا رۋمىنيادا بىرىگۋدى قولدايتىندار كوپ بولعانىمەن، مولدوۆادا بۇل ماسەلە ءالى دە قوعامدى ەكىگە بولەتىن كۇردەلى تاقىرىپ بولىپ وتىر.