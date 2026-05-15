پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسى: «حالىق كەڭەسى» مەن استانانىڭ مارتەبەسى قارالادى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ەلوردادا پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسى باستالدى.
اتاپ ايتقاندا، دەپۋتاتتار «قازاقستان حالىق كەڭەسى تۋرالى»، «قازاقستان رەسپۋبليكاسى استاناسىنىڭ مارتەبەسى تۋرالى»، «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اكىمشىلىك- اۋماقتىق قۇرىلىسى تۋرالى» جاڭادان ءۇش كونستيتۋتسيالىق زاڭ جوباسىن ءبىرىنشى وقىلىمدا قارايدى.
اكىمشىلىك-اۋماقتىق قۇرىلىسى تۋرالى كونستيتۋتسيالىق زاڭ جوباسى قازاقستاننىڭ جاڭا كونستيتۋتتسياسىنىڭ 2-بابىنىڭ 3-تارماعىن ىسكە اسىرۋ ماقساتىندا ازىرلەندى. زاڭ جوباسى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اكىمشىلىك- اۋماقتىق قۇرىلىمىنىڭ نەگىزگى ۇعىمدارىن، ماقساتتارىن، مىندەتتەرى مەن قاعيداتتارىن ايقىندايدى، سونداي-اق اكىمشىلىك-اۋماقتىق قۇرىلىمدار ماسەلەلەرىن شەشۋ كەزىندە مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ وكىلەتتىگىن اجىراتۋعا باعىتتالعان.
ال ەل استاناسىنىڭ مارتەبەسى تۋرالى قۇجات قازاقستاننىڭ جاڭا كونستيتۋتسياسىنىڭ 2-بابىنىڭ 4-تارماعىن ىسكە اسىرۋ ءۇشىن ازىرلەنگەن. زاڭ جوباسىندا استاناداعى جەرگىلىكتى مەملەكەتتىك باسقارۋدىڭ ەرەكشەلىكتەرى، ءماسليحات پەن اكىمدىكتىڭ قالا قۇرىلىسى، كوشى-قون، كولىك جونىندەگى وكىلەتتىلىكتەرى كوزدەلگەن. سونداي-اق استانانىڭ اۋماعى مەن قالا ماڭىنداعى ايماعىن، ءبىرىڭعاي ساۋلەتتىك كەلبەتى مەن ديزاين-كودىن ايقىنداۋ ۇسىنىلدى.
«قازاقستان حالىق كەڭەسى تۋرالى» زاڭ جوباسى دا جاڭا كونستيتۋتسيا نورمالارىن ىسكە اسىرۋ ماقساتىندا ازىرلەندى. جوبا قوعامدىق كەلىسىمدى نىعايتۋعا، مەملەكەت پەن قوعام اراسىندا ديالوگتى قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان. زاڭ جوباسىندا قازاقستان حالىق كەڭەسىنىڭ قۇقىقتىق مارتەبەسى، ونىڭ وكىلەتتىكتەرى، قۇرامى جانە جۇمىس ءتارتىبى ايقىندالادى.
بۇعان دەيىن ءماجىلىس ءتوراعاسى ەرلان قوشانوۆ جاقىن ارادا ءبىرقاتار ماڭىزدى زاڭ جوباسى پارلامەنت قاراۋىنا ەنگىزىلەتىنىن مالىمدەگەن ەدى.
ەسكە سالساق، 8-مامىردا وتكەن بىرلەسكەن وتىرىستا پرەزيدەنت، قۇرىلتاي، سونداي-اق «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى سايلاۋ تۋرالى» كونستيتۋتسيالىق زاڭىنا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» جاڭادان ءۇش كونستيتۋتسيالىق زاڭ جوباسى ءبىرىنشى وقىلىمدا قارالدى.