ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    17:52, 03 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    پارلامەنتتىك رەفورما بويىنشا 300 دەن استام ۇسىنىس ءتۇستى - قارين

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قارين ءبىر پالاتالى پارلامەنتكە قاتىستى العاشقى ۇسىنىستار ساراپتالىپ جاتقانىن ايتتى.

    Ерлан Қарин
    Фото: Ақорда

    - مەملەكەت باسشىسى پارلامەنتتىك رەفورما جونىندەگى جۇمىس توبىنىڭ قازان ايىندا وتكەن العاشقى وتىرىسىندا كەلىپ تۇسكەن ۇسىنىستاردى جان-جاقتى قاراستىرىپ، پارلامەنتتىك جۇيەنى جاڭعىرتۋ جونىندە ۇسىنىمدار ازىرلەۋ كەرەك ەكەنىن ايتتى. وتىرىستان كەيىن الداعى پارلامەنتتىك رەفورماعا قاتىستى ۇسىنىستار جيناقتاۋ ءىسى باستالدى. جۇمىس توبىنىڭ مۇشەلەرى جانە Amanat، اۋىل، Respublica، اق جول، ق ح پ، جسدپ ساياسي پارتيالارى وزدەرىنىڭ تاسىلدەرى مەن ۇسىنىمدارىن جولدادى. بۇگىنگى تاڭدا E-otinish جانە E-gov پلاتفورمالارى ارقىلى ازاماتتاردان، ساراپشىلاردان، قوعام بەلسەندىلەرىنەن 300 دەن استام ۇسىنىس كەلىپ ءتۇستى، - دەدى ەرلان قارين.

    كەشە پارلامەنتتىك رەفورما جونىندەگى جۇمىس توبىنىڭ كەزەكتى وتىرىسى ءوتتى. بولاشاق ءبىر پالاتالى پارلامەنتتى قالىپتاستىرۋعا قاتىستى ماسەلەلەردىڭ ءبىرىنشى بلوگى قارالدى:

    1. ءبىر پالاتالى پارلامەنت قۇرامىنداعى دەپۋتاتتار سانى.
    2. پارلامەنت دەپۋتاتتارىنا قويىلاتىن بىلىكتىلىك تالاپتارى.
    3. پارلامەنت دەپۋتاتتارىن سايلاۋ ءتارتىبى.
    4. جاڭا پارلامەنتتىڭ وكىلەتتىلىك مەرزىمى.
    5. پارلامەنتتەگى كۆوتالار (پرەزيدەنتتىك، پارتيالىق ءتىزىم).

    - ەكى ساعاتتان استام ۋاقىتقا سوزىلعان كونسترۋكتيۆتى تالقىلاۋ بارىسىندا ءتۇرلى ساراپشىلىق كوزقاراستار مەن پايىمدى پىكىرلەر ايتىلدى.

    وتىرىستا ايتىلعان ۇسىنىستاردى قوسىمشا تاعى دا ەگجەي-تەگجەيلى سارالاپ، جۇيەلەۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى. جۇمىس توبىنىڭ الداعى وتىرىستارىندا پارلامەنتتىك جۇيەنى جاڭعىرتۋدىڭ باسقا دا باعىتتارى قاراستىرىلاتىن بولادى، - دەدى ول.

    ايتا كەتەلىك ءبىر پالاتالى پارلامەنت: رەفورما قازاقستاننىڭ ساياسي جۇيەسىن قالاي وزگەرتەتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.

    سونىمەن قاتار قاسىم-جومارت توقايەۆ ءبىر پالاتالى جاڭا پارلامەنتتە پرەزيدەنت كۆوتاسى بولمايتىنىن ايتقان ەدى.

    بيلىك جانە ساياسات
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
