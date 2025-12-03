پارلامەنتتىك رەفورما بويىنشا 300 دەن استام ۇسىنىس ءتۇستى - قارين
استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قارين ءبىر پالاتالى پارلامەنتكە قاتىستى العاشقى ۇسىنىستار ساراپتالىپ جاتقانىن ايتتى.
- مەملەكەت باسشىسى پارلامەنتتىك رەفورما جونىندەگى جۇمىس توبىنىڭ قازان ايىندا وتكەن العاشقى وتىرىسىندا كەلىپ تۇسكەن ۇسىنىستاردى جان-جاقتى قاراستىرىپ، پارلامەنتتىك جۇيەنى جاڭعىرتۋ جونىندە ۇسىنىمدار ازىرلەۋ كەرەك ەكەنىن ايتتى. وتىرىستان كەيىن الداعى پارلامەنتتىك رەفورماعا قاتىستى ۇسىنىستار جيناقتاۋ ءىسى باستالدى. جۇمىس توبىنىڭ مۇشەلەرى جانە Amanat، اۋىل، Respublica، اق جول، ق ح پ، جسدپ ساياسي پارتيالارى وزدەرىنىڭ تاسىلدەرى مەن ۇسىنىمدارىن جولدادى. بۇگىنگى تاڭدا E-otinish جانە E-gov پلاتفورمالارى ارقىلى ازاماتتاردان، ساراپشىلاردان، قوعام بەلسەندىلەرىنەن 300 دەن استام ۇسىنىس كەلىپ ءتۇستى، - دەدى ەرلان قارين.
كەشە پارلامەنتتىك رەفورما جونىندەگى جۇمىس توبىنىڭ كەزەكتى وتىرىسى ءوتتى. بولاشاق ءبىر پالاتالى پارلامەنتتى قالىپتاستىرۋعا قاتىستى ماسەلەلەردىڭ ءبىرىنشى بلوگى قارالدى:
1. ءبىر پالاتالى پارلامەنت قۇرامىنداعى دەپۋتاتتار سانى.
2. پارلامەنت دەپۋتاتتارىنا قويىلاتىن بىلىكتىلىك تالاپتارى.
3. پارلامەنت دەپۋتاتتارىن سايلاۋ ءتارتىبى.
4. جاڭا پارلامەنتتىڭ وكىلەتتىلىك مەرزىمى.
5. پارلامەنتتەگى كۆوتالار (پرەزيدەنتتىك، پارتيالىق ءتىزىم).
- ەكى ساعاتتان استام ۋاقىتقا سوزىلعان كونسترۋكتيۆتى تالقىلاۋ بارىسىندا ءتۇرلى ساراپشىلىق كوزقاراستار مەن پايىمدى پىكىرلەر ايتىلدى.
وتىرىستا ايتىلعان ۇسىنىستاردى قوسىمشا تاعى دا ەگجەي-تەگجەيلى سارالاپ، جۇيەلەۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى. جۇمىس توبىنىڭ الداعى وتىرىستارىندا پارلامەنتتىك جۇيەنى جاڭعىرتۋدىڭ باسقا دا باعىتتارى قاراستىرىلاتىن بولادى، - دەدى ول.
ايتا كەتەلىك ءبىر پالاتالى پارلامەنت: رەفورما قازاقستاننىڭ ساياسي جۇيەسىن قالاي وزگەرتەتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.
سونىمەن قاتار قاسىم-جومارت توقايەۆ ءبىر پالاتالى جاڭا پارلامەنتتە پرەزيدەنت كۆوتاسى بولمايتىنىن ايتقان ەدى.