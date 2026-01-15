پارلامەنتتىك رەفورما: استانادا جۇمىس توبىنىڭ بەسىنشى وتىرىسى وتەدى
استانا. قازاقپارات – 15-قاڭتاردا قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەملەكەتتىك كەڭەسشىسى ەرلان كاريننىڭ توراعالىعىمەن پارلامەنتتىك رەفورما ماسەلەلەرى جونىندەگى جۇمىس توبىنىڭ كەزەكتى، بەسىنشى وتىرىسى وتەدى، دەپ حابارلايدى «پارلامەنتاريزم ينستيتۋتى» ش ج ق ر م ك باسپا ءسوز قىزمەتى.
- وتىرىس بارىسىندا پارلامەنتتىڭ كادرلىق ماسەلەلەرگە قاتىستى وكىلەتتىكتەرى تالقىلاناتىن بولادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەسكە سالا كەتەيىك، جۇمىس توبىنىڭ الدىڭعى وتىرىستارىندا بولاشاق ءبىرپالاتالى پارلامەنتتىڭ اتاۋى مەن وكىلەتتىكتەرى، دەپۋتاتتارعا قويىلاتىن بىلىكتىلىك تالاپتارى، ولاردى سايلاۋ ءتارتىبى، كۆوتالاۋ ماسەلەلەرى، سونداي-اق جاڭا ءبىرپالاتالى زاڭ شىعارۋ ورگانىنىڭ زاڭ شىعارۋ قىزمەتىنىڭ نەگىزگى قىرلارى قامتىلعان ءبىرقاتار وزەكتى تاقىرىپتار قارالعان بولاتىن.
سونداي-اق جاقىندا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قارينمەن جانە پرەزيدەنتتىڭ قۇقىقتىق ماسەلەلەر جونىندەگى كومەكشىسى ەرجان جيەنبايەۆپەن جۇمىس كەڭەسىن وتكىزدى.