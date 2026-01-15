ق ز
    17:28, 15 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    پارلامەنتتىك رەفورما: استانادا جۇمىس توبىنىڭ بەسىنشى وتىرىسى وتەدى

    استانا. قازاقپارات – 15-قاڭتاردا قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەملەكەتتىك كەڭەسشىسى ەرلان كاريننىڭ توراعالىعىمەن پارلامەنتتىك رەفورما ماسەلەلەرى جونىندەگى جۇمىس توبىنىڭ كەزەكتى، بەسىنشى وتىرىسى وتەدى، دەپ حابارلايدى «پارلامەنتاريزم ينستيتۋتى» ش ج ق ر م ك باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Фото: «Парламентаризм институты» ШЖҚ РМК

    - وتىرىس بارىسىندا پارلامەنتتىڭ كادرلىق ماسەلەلەرگە قاتىستى وكىلەتتىكتەرى تالقىلاناتىن بولادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ەسكە سالا كەتەيىك، جۇمىس توبىنىڭ الدىڭعى وتىرىستارىندا بولاشاق ءبىرپالاتالى پارلامەنتتىڭ اتاۋى مەن وكىلەتتىكتەرى، دەپۋتاتتارعا قويىلاتىن بىلىكتىلىك تالاپتارى، ولاردى سايلاۋ ءتارتىبى، كۆوتالاۋ ماسەلەلەرى، سونداي-اق جاڭا ءبىرپالاتالى زاڭ شىعارۋ ورگانىنىڭ زاڭ شىعارۋ قىزمەتىنىڭ نەگىزگى قىرلارى قامتىلعان ءبىرقاتار وزەكتى تاقىرىپتار قارالعان بولاتىن.

    سونداي-اق جاقىندا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قارينمەن جانە پرەزيدەنتتىڭ قۇقىقتىق ماسەلەلەر جونىندەگى كومەكشىسى ەرجان جيەنبايەۆپەن جۇمىس كەڭەسىن وتكىزدى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
