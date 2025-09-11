پارلامەنتتىك رەفورما - ادىلەتتى قازاقستان قۇرۋ جولىنداعى بايىپتى باعداردىڭ لوگيكالىق جالعاسى - اشىمبايەۆ
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنتتىڭ بيىلعى جولداۋىن قازاقستاندى جاڭعىرتۋدىڭ جاڭا زامانداعى كەشەندى جول كارتاسى دەپ قابىلدايمىز. بۇل تۋرالى سەنات ءتوراعاسى ماۋلەن اشىمبايەۆ ءمالىم ەتتى.
- پرەزيدەنتىمىز قاسىم-جومارت كەمەل ۇلى توقايەۆتىڭ بيىلعى جولداۋىندا ەلىمىزدىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋىنداعى جاساندى ينتەللەكتتىڭ رولىنە ەرەكشە كوڭىل ءبولدى. وسىعان وراي، ماڭىزدى ستراتەگيالىق باعىتتار بويىنشا ىسكە اسىرىلاتىن ناقتى شارالار ايقىندالدى. مەملەكەت باسشىسى قازاقستان ءۇش جىل ىشىندە جاپپاي سيفرلى مەملەكەتكە اينالۋعا ءتيىس دەپ ناقتى ماقسات قويدى. مۇنداي قادام قازاقستاننىڭ بارلىق سەكتورداعى الەۋەتىن ايتارلىقتاي ارتتىرىپ، ەكونوميكا مەن الەۋمەتتىك سالانى ساپالى جاڭا دەڭگەيگە شىعارۋعا جول اشاتىن بولادى. كوزدەگەن ماقساتقا قول جەتكىزۋ ءۇشىن سيفرلىق كودەكستى قىسقا مەرزىمدە قابىلداۋ تاپسىرىلدى. سونىمەن قاتار، جولداۋدا ينۆەستيتسيالىق ساياساتقا دا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى.
بۇل رەتتە ينۆەستيتسيا تارتۋ جۇيەسىن تۇگەل جاڭعىرتۋ مىندەت ەتىپ جۇكتەلگەن بولاتىن. بەلگىلەنگەن باسىمدىقتاردىڭ قاتارىندا بانكتەر تۋرالى زاڭدى جىل سوڭىنا دەيىن قابىلداۋ مىندەتى بار، - دەدى ماۋلەن اشىمبايەۆ سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىندا.
سونىمەن قاتار، سەنات ءتوراعاسى مەملەكەت باسشىسى تۇرعىن ءۇي شارۋاشىلىعى مەن قۇرىلىس سالاسىنداعى باسىمدىقتاردى بەلگىلەپ بەرگەنىن اتاپ ءوتتى. بۇل سالانىڭ تۇراقتى دامۋىنا بەرىك زاڭنامالىق نەگىز قالايتىن جاڭا قۇرىلىس كودەكسىن دە جىل سوڭىنا دەيىن قابىلداۋ قاجەت.
- جالپى، جولداۋدا جۇكتەلگەن مىندەتتەر مەن ماقساتتاردى ىسكە اسىرۋ ءۇشىن ءتيىستى زاڭنامالىق اكتىلەر ازىرلەنىپ، قابىلدانادى. پالاتا ولاردىڭ ۋاقتىلى قارالۋىن جانە ماقۇلدانۋىن قامتاماسىز ەتەتىن بولادى. بيىلعى جولداۋدىڭ نەگىزگى ەرەكشەلىكتەرىنىڭ ءبىرى - مەملەكەت باسشىسىنىڭ پارلامەنتتىك رەفورما جۇرگىزۋ تۋرالى ۇسىنىسى ەكەنى بەلگىلى. بۇل باستاما بولاشاقتا ءبىر پالاتالى پارلامەنتكە كوشۋدى كوزدەيدى. پارلامەنتتىك رەفورما - پرەزيدەنتىمىزدىڭ ادىلەتتى جانە قۋاتتى قازاقستان قۇرۋ جولىنداعى بايىپتى باعدارىنىڭ لوگيكالىق جالعاسى ەكەنى ءسوزسىز. بۇل ماقساتقا جەتۋ ءۇشىن دەموكراتيالىق ينستيتۋتتار مەن تەتىكتەردى كۇشەيتۋ قاجەت ەكەنى انىق. پرەزيدەنتىمىز قاسىم-جومارت كەمەل ۇلى توقايەۆ مۇنداي ماڭىزدى وزگەرىستەر تەك اشىق ءارى جان-جاقتى قوعامدىق تالقىلاۋ نەگىزىندە ىسكە اسىرىلاتىنىن ايتتى. ال، قورىتىندى شەشىم حالىقتىڭ پىكىرىن ەسكەرە وتىرىپ، جالپى ۇلتتىق رەفەرەندۋم ارقىلى قابىلدانباق. جالپى، پرەزيدەنتىمىزدىڭ بيىلعى جولداۋىن قازاقستاندى جاڭعىرتۋدىڭ جاڭا زامانداعى كەشەندى جول كارتاسى دەپ قابىلدايمىز، - دەدى ماۋلەن اشىمبايەۆ.
ايتا كەتەيىك، 8 -قىركۇيەكتە مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ «جاساندى ينتەللەكت داۋىرىندەگى قازاقستان: وزەكتى ماسەلەلەر جانە ونى تۇبەگەيلى سيفرلىق وزگەرىستەر ارقىلى شەشۋ» اتتى قازاقستان حالقىنا جولداۋىن جاريالادى.