پارلامەنتتىك جۇيەنى جەتىلدىرۋ: ازاماتتاردىڭ ۇسىنىسى قالاي جينالادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى جۇمىس توبىنىڭ العاشقى وتىرىسىندا ەل ازاماتتارىنىڭ پارلامەنتتىك رەفورمانى تالقىلاۋعا قاتىسۋى ماڭىزدى ەكەنىن اتاپ ءوتتى. بۇل تۋرالى مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قارين جەلىدەگى پاراقشاسىنا جازدى.
- پرەزيدەنتتىڭ تاپسىرماسى بويىنشا مەملەكەتتىك e-Otinish پلاتفورماسىندا جانە eGov سەرۆيسىندە ازاماتتاردىڭ پارلامەنتتىك جۇيەنى جەتىلدىرۋ جونىندەگى ۇسىنىستارىن جيناۋ ۇيىمداستىرىلادى. ولار «پارلامەنتتىك رەفورما» اتتى ارنايى بولىمگە ۇسىنىستارىن جولداپ، ەلدىڭ ساياسي جۇيەسىن جاڭعىرتۋعا ۇلەس قوسا الادى.
پارلامەنتتىك رەفورمانى مەملەكەت پەن قوعام اراسىنداعى اشىق ديالوگ ارقىلى جۇزەگە اسىرۋ مەملەكەت باسشىسىنىڭ «حالىق ۇنىنە قۇلاق اساتىن مەملەكەت» تۇجىرىمداماسىنىڭ قاعيداتتارىنا تولىق سايكەس كەلەدى، - دەلىنگەن جازبادا.
ايتا كەتەيىك، كەشە ەرلان قارين الداعى وزگەرىستەر اۋقىمى تۋرالى ايتىپ، بۇل شارالاردىڭ جاڭا كونستيتۋتسيا قابىلداعانمەن بىردەي ەكەنىن مالىمدەگەن.