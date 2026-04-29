پارلامەنت قاراۋىنا پرەزيدەنت تۋرالى كونستيتۋتسيالىق زاڭ جوباسى ەنگىزىلدى
استانا. KAZINFORM - پارلامەنتتىڭ قاراۋىنا «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى تۋرالى» كونستيتۋتسيالىق زاڭ جوباسى ەنگىزىلدى.
وسى ورايدا بۇگىن پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ جالپى وتىرىسىندا ق ر پارلامەنتى پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن كوميسسياسىنىڭ قۇرامىنا ءماجىلىس دەپۋتاتتارىن سايلاۋ ماسەلەسى قارالدى.
- كونستيتۋتسيالىق زاڭ جوباسى وسى جىلعى 15-ناۋرىزدا رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋمدا قابىلدانعان كونستيتۋتسياعا سايكەس ازىرلەندى. زاڭ جوباسى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قولدانىستاعى زاڭناماسىنا سايكەس پرەزيدەنتتىڭ زاڭنامالىق باستاماسى تارتىبىمەن، ق ر مەملەكەت باسشىسىنىڭ ارنايى جولداۋىمەن پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ قاراۋىنا ەنگىزىلدى. كونستيتۋتسيالىق زاڭ جوباسى پرەزيدەنتتىڭ جانە ق ر ۆيتسە-پرەزيدەنتىنىڭ قۇقىقتىق جاعدايىن ايقىندايدى، - دەدى ءماجىلىستىڭ زاڭناما جانە سوت-قۇقىقتىق رەفورما كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى، دەپۋتات سنەجاننا يماشيەۆا.
ونىڭ ايتۋىنشا، قۇجات جوباسى 8 تاراۋدان جانە 43 ءۇش باپتان تۇرادى.
ەسكە سالساق، بۇعان دەيىن ءماجىلىس ءتوراعاسى ەرلان قوشانوۆ جاقىن ارادا ءبىرقاتار ماڭىزدى زاڭ جوباسى پارلامەنت قاراۋىنا ەنگىزىلەتىنىن مالىمدەگەن ەدى.
ايتا كەتەيىك، 17-ناۋرىزدا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسياسىنا جانە «2026 -جىلعى 15-ناۋرىزدا قابىلدانعان قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسياسىن ىسكە اسىرۋ جونىندەگى شارالار تۋرالى» جارلىققا قول قويدى.