پارلامەنت جاساندى ينتەللەكت تۋرالى زاڭ قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا پالاتا دەپۋتاتتارى «جاساندى ينتەللەكت تۋرالى» زاڭى مەن وعان ىلىسپە قۇجاتتارعا سەنات ەنگىزگەن تۇزەتۋلەرمەن كەلىستى.
بۇل زاڭدار سيفرلاندىرۋ پروتسەستەرىن رەتتەۋ، جاساندى ينتەللەكتىنى قاۋىپسىز ەنگىزۋ جانە قولدانىستاعى زاڭنامانى جەتىلدىرۋ ءۇشىن زاماناۋي قۇقىقتىق بازانى قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان. نەگىزگى زاڭ قازاقستاندا العاش رەت جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن رەتتەۋ ءۇشىن قۇقىقتىق نەگىز قۇرايدى. ول جاساندى ينتەللەكتىنى قاۋىپسىز جانە ەتيكالىق ەنگىزۋدى قامتاماسىز ەتۋگە، جەكە تۇلعالاردىڭ قۇقىقتارى مەن بوستاندىقتارىن قورعاۋعا، سونداي-اق يننوۆاتسيالىق دامۋدى ىنتالاندىرۋعا باعىتتالعان.
- پارلامەنت سەناتى ءۇش زاڭ بويىنشا 16 تۇزەتۋ ەنگىزدى. بۇل تۇزەتۋلەر تەك رەداكسيالىق جانە ناقتىلاۋ سيپاتىندا. وسىلايشا، اتالعان تۇزەتۋلەر قۇقىق قولدانۋ پراكتيكاسىنا ەشقاندانداي اسەر ەتپەيدى. سوندىقتان ءماجىلىستىڭ ەكونوميكالىق رەفورما جانە وڭىرلىك دامۋ كوميتەتى سەنات ەنگىزگەن وزگەرىستەرمەن كەلىسۋگە بولادى دەپ سانايدى، - دەدى ءماجىلىس دەپۋتاتى ەكاتەرينا سمىشليايەۆا.
جالپى وتىرىس كەزىندە پالاتا دەپۋتاتتارى بۇل ۇسىنىسقا قولداۋ ءبىلدىردى.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، بيىل 23 - قازاندا سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىندا «جاساندى ينتەللەكت تۋرالى» زاڭى مەن ىلەسپە قۇجاتتار قارالدى. سەنات قۇجاتتىڭ جەكەلەگەن باپتارىن جاڭا رەداكتسيادا ۇسىنىپ، ونى ماجىلىسكە قايتاردى.