پارلامەنت دەپۋتاتتارى كانيكۋلدا تەك دەمالا ما
استانا. KAZINFORM - ءماجىلىس دەپۋتاتى ەلنۇر بەيسەنبايەۆ Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ «ۋادە» باعدارلاماسىنا بەرگەن سۇحباتىندا ەل تۇرعىندارى قانداي ماسەلەلەردى جيى كوتەرەتىنىن ايتتى.
- كانيكۋل دەگەندە ءدۇيىم جۇرت دەپۋتاتتار دەمالادى ەكەن دەپ ويلايدى. ماسەلەن، شىلدەنىڭ باسىنداعى 15 كۇندە ءاربىر دەپۋتات ءوزى سايلانعان وڭىرگە نەمەسە پارتيا تاراپىنان بەلگىلەنگەن ايماققا بارىپ، قىزمەت اتقارادى. حالىقپەن كەزدەسەدى. ءبىر مانداتتى وكرۋگتەن سايلانعان دەپۋتات ءوزى سايلانعان ايماققا بارىپ، سايلاۋشىلارىمەن كەزدەسىپ ۇلگەرۋى ءتيىس، - دەدى ول.
ونىڭ اتاپ وتۋىنشە، Amanat پارتياسىنىڭ فيليالى بارلىق وڭىردە بار، اۋداندىق بولىمشەلەر جۇمىس ىستەيدى. سوندىقتان جۇيەلى كەزدەسۋلەر ۇيىمداستىرىلادى.
- تامىز ايىنىڭ سوڭعى 15 كۇنىندە دە دەپۋتاتتار وڭىرلەردە سايلاۋشىلارمەن كەزدەسىپ، ماسەلەلەردى جيناپ الىپ كەلەدى. ولاردى ءبىز ورتالىقتا شەشۋگە تىرىسامىز. تامىزداعى ماسەلەلەردى قازان مەن قاراشا ايلارىندا بيۋجەتتى پىسىقتاعان كەزدە ۇسىنىس رەتىندە بەرەمىز. مۇنىڭ الدىنداعى پارتيانىڭ پارلامەنتتەگى فراكسياسى قالاي جۇمىس ىستەگەنىن ايتا المايمىن. بۇرىن فراكسيا وتىرىسى جىلىنا 2-3 رەت قانا بولاتىن. كونستيتۋتسيالىق رەفورمادان كەيىن جىلىنا 21-22 وتىرىس وتكىزىپ، ماسەلەلەردى تالقىلايمىز، پروبلەمالاردى كوتەرەمىز، - دەدى ەلنۇر بەيسەنبايەۆ.
وسى ورايدا ول قازىرگى ۋاقىتتا الداعى پرەزيدەنت جولداۋىنا دايىندىق ءجۇرىپ جاتقانىن ايتتى.
- پارتيامىزدىڭ، فراكسيانىڭ، پارتيا ءتوراعاسىنىڭ تاراپىنان ۇسىنىستارىمىزدى، پروبلەمالاردى پىسىقتاپ، «وسىنداي ماسەلەر بار، الداعى جولداۋدا وسىنى قاراستىرۋىڭىزدى سۇرايمىز نە شەشىمىن بىرگە تابايىق» دەپ ۇكىمەتكە، مەملەكەت باسشىسىنىڭ جۇمىسىن ۇيلەستىرىپ وتىرعان پرەزيدەنت اكىمشىلىگىنە بەردىك، - دەدى ول.
ءماجىلىس دەپۋتاتىنىڭ ايتۋىنشا، وڭىرلەردە ەڭ الدىمەن جول، ەلەكتر ەنەرگياسى جانە سۋ ماسەلەسى كوتەرىلەدى. ماسەلەن، ۇكىمەت دەرەگىنشە، ەلىمىز 98-99 پايىز تازا اۋىز سۋمەن قامتاماسىز ەتىلگەن. الايدا، كوپ وڭىردە قۇبىرلار ەسكىرىپ جاتىر. ولاردى جاڭارتپاسا بولمايدى. ودان كەيىن ەلەكتر جەلىلەرىنىڭ 70 پايىزدان استامى ەسكىرگەن. ينۆەستيتسيا تارتۋدا تۇيتكىلدى پروبلەمالار بار.