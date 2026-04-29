    پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسىندا استانانىڭ مارتەبەسى تۋرالى قۇجات تالقىلانادى

    استانا. KAZINFORM - وسى اپتادا ق ر پارلامەنتىنىڭ قاراۋىنا «قازاقستان رەسپۋبليكاسى استاناسىنىڭ مارتەبەسى تۋرالى» كونستيتۋتسيالىق زاڭ جوباسى ەنگىزىلدى.

    فوتو: ۆيكتور فەديۋنين/kazinform

    - كونستيتۋتسيالىق زاڭ جوباسى قازاقستاننىڭ جاڭا كونستيتۋتسياسىنىڭ 2-بابىنىڭ 4-تارماعىن ىسكە اسىرۋ ءۇشىن ازىرلەنگەن. زاڭ جوباسىندا استاناداعى جەرگىلىكتى مەملەكەتتىك باسقارۋدىڭ ەرەكشەلىكتەرى، ءماسليحات پەن اكىمدىكتىڭ قالا قۇرىلىسى، كوشى-قون، كولىك جونىندەگى وكىلەتتىلىكتەرى كوزدەلگەن. سونداي-اق استانانىڭ اۋماعى مەن قالا ماڭىنداعى ايماعىن، ءبىرىڭعاي ساۋلەتتىك كەلبەتى مەن ديزاين-كودىن ايقىنداۋ ۇسىنىلادى. وسى ورايدا ءماجىلىستىڭ ەكونوميكالىق رەفورما جانە وڭىرلىك دامۋ كوميتەتى بۇل زاڭ جوباسىن پارلامەنت رەگلامەنتىنە سايكەس قاراۋ ءۇشىن قابىلداۋعا دايىن، - دەدى دەپۋتات نۇرتاي سابيليانوۆ ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا.

    بۇل تۇرعىدا وسى زاڭ جوباسى بويىنشا ق ر پارلامەنتى پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن كوميسسياسىنىڭ قۇرامىنا ءماجىلىس دەپۋتاتتارى سايلاندى.

    ەسكە سالساق، بۇعان دەيىن ءماجىلىس ءتوراعاسى ەرلان قوشانوۆ جاقىن ارادا ءبىرقاتار ماڭىزدى زاڭ جوباسى پارلامەنت قاراۋىنا ەنگىزىلەتىنىن مالىمدەگەن ەدى.

    ايتا كەتەيىك، 17-ناۋرىزدا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسياسىنا جانە «2026 -جىلعى 15-ناۋرىزدا قابىلدانعان قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسياسىن ىسكە اسىرۋ جونىندەگى شارالار تۋرالى» جارلىققا قول قويدى.

     

    Бейсен Сұлтан
    اۆتور