پارلامەنت الاتاۋ قالاسىنىڭ ارناۋلى قۇقىقتىق رەجيمى تۋرالى كونستيتۋتسيالىق زاڭدى قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسىندا «الاتاۋ قالاسىنىڭ ارناۋلى قۇقىقتىق رەجيمى تۋرالى» كونستيتۋتسيالىق زاڭ ەكىنشى وقىلىمدا قارالىپ، قابىلداندى.
- ەكىنشى وقىلىمعا دايىنداۋ بارىسىندا بىرلەسكەن كوميسسيا پارلامەنت دەپۋتاتتارى مەن تۇراقتى كوميتەتتەردىڭ ۇسىنىستارىن قاراپ، جان- جاقتى تالقىلادى. دەپۋتاتتاردىڭ تۇزەتۋلەرى بويىنشا زاڭ جوباسىنىڭ نورمالارى جاڭا كونستيتۋتسيا ەرەجەلەرىنە سايكەس كەلتىرىلدى. قۇجاتتىڭ اتاۋى ەندى «الاتاۋ قالاسىنىڭ ارناۋلى قۇقىقتىق رەجيمى تۋرالى» ق ر كونستيتۋتسيالىق زاڭى بولىپ وزگەرتىلدى، - دەدى ءماجىلىس دەپۋتاتى نۇرتاي سابيليانوۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، الاتاۋ قالاسىنىڭ دامۋ پەرسپەكتيۆاسىن ەسكەرە وتىرىپ، ارناۋلى قۇقىقتىق رەجيمنىڭ جەكەلەگەن ەرەجەلەرىن قالا ماڭىنداعى ايماقتا دا قولدانۋ مۇمكىندىگى ناقتىلاندى. مۇنىمەن قوسا، كاسىپكەرلىك قىزمەتتى جۇزەگە اسىرۋ شارتتارى مەن ينۆەستيتسيالىق ىنتالاندىرۋ شارالارىن ايقىندايتىن «الاتاۋ قالاسىنىڭ باسىم سالالارى»، «بيزنەس- ليتسەنزيا»، «رەتتەۋشى رۇقسات» جانە «سالىق پرەفەرەنتسياسى» سياقتى جاڭا ۇعىمدار ەنگىزىلدى. بۇل رەتتە بيزنەس- ليتسەنزيا رەزيدەنتتەرگە الاتاۋ قالاسىنىڭ اۋماعىندا قىزمەتىن جۇزەگە اسىرۋ قۇقىعىن بەرە وتىرىپ، وسىنداي قىزمەتتى جۇزەگە اسىرۋدىڭ تۇرلەرى مەن شارتتارىن ايقىندايدى. ينۆەستيتسيالىق جوبالار بويىنشا سالىق رەجيمىنىڭ تۇراقتى بولۋى ءۇشىن «قارجىلىق ورنىقتىلىق» جانە اشىقتىق قاعيداتتارى كۇشەيتىلدى.
- سيفرلىق باستاپقىلىق قاعيداتىن جەتىلدىرۋ ماقساتىندا دەپۋتاتتاردىڭ تۇزەتۋلەرىمەن قالا شارۋاشىلىعى سالالارىنىڭ، ياعني اباتتاندىرۋدىڭ، ينجەنەرلىك، كولىكتىك جانە تۇرعىن ءۇي-كوممۋنالدىق ينفراقۇرىلىمنىڭ، سونداي-اق قوعامدىق قاۋىپسىزدىك جۇيەلەرىنىڭ بارلىق دەرەكتەرى ءبىرىڭعاي سيفرلىق پلاتفورمادا بولادى دەپ بەكىتىلدى، - دەدى دەپۋتات.
الاتاۋدا ينۆەستورلار قۇقىقتارىنىڭ قورعالۋى كۇشەيتىلدى
كونستيتۋتسيالىق زاڭ اياسىندا كاسىپكەرلەر مەن ينۆەستورلار قۇقىقتارىنىڭ قورعالۋىن كۇشەيتۋگە ەرەكشە نازار اۋدارىلدى. بيزنەس سۋبەكتىلەرىنە قاتىستى تەكسەرۋ جۇرگىزۋدى تەك قانا باس پروكۋراتۋرا ورگاندارىنىڭ جۇرگىزە الاتىنى تۋرالى نورما ەنگىزىلدى. بۇل ىسكەرلىك ورتانىڭ تۇراقتى ءارى بولجامدى بولۋىنا قوسىمشا كەپىلدىك بەرەدى.
- قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ نەگىزگى اۋماعىندا، ونىڭ ىشىندە وندىرىستىك-وتكىزۋ تىزبەكتەرىنىڭ جەكەلەگەن ەلەمەنتتەرىن قالاعا كوشىرۋ ەسەبىنەن بيزنەستى قولداۋ ءۇشىن سالىق پرەفەرەنتسيالارىن پايدالانۋ مۇمكىندىگىن بولعىزبايتىن تۇزەتۋلەر ەگجەي-تەگجەيلى پىسىقتالىپ، بەكىتىلدى. بۇل رەتتە ءبىز ەكونوميكالىق ايماقتار جۇمىس ىستەيتىن ۇزدىك حالىقارالىق تاجىريبەلەردى (سونىڭ ىشىندە شەنچجەن سياقتى قىتايدىڭ ارنايى ەكونوميكالىق ايماقتارىنىڭ تاجىريبەسىنە) نەگىزگە الدىق، - دەدى ن. سابيليانوۆ.
بۇدان بولەك، دەپۋتاتتار بيۋدجەت قاراجاتىنىڭ پايدالانىلۋىن باقىلاۋدى كۇشەيتۋگە قاتىستى تۇزەتۋلەر ەنگىزدى. ەندى ۇكىمەت پەن جوعارى اۋديتورلىق پالاتانىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قۇرىلتايىنا ۇسىنىلاتىن جىل سايىنعى ەسەپتەرىنىڭ قۇرامىنا الاتاۋ قالاسى اكىمشىلىگىنىڭ رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت قاراجاتى بويىنشا بيۋدجەتتىڭ اتقارىلۋى تۋرالى ەسەبى ەنگىزىلەتىن بولادى. سونداي-اق، اكىمشىلىكتىڭ بيۋدجەتتىڭ اتقارىلۋى تۋرالى ەسەبى مەن الاتاۋ قالاسىن دامىتۋ تۋرالى جىلدىق ەسەپتى ينتەرنەت- رەسۋرستاردا جاريالاپ وتىرۋدىڭ مىندەتتى بولۋى قاراستىرىلدى.
سونىمەن قاتار، اكىمشىلىكتىڭ جانە اكىمشىلىكتى باسقارۋدىڭ جوعارعى القالى ورگانى رەتىندەگى كەڭەستىڭ قۇقىقتىق جاعدايى ناقتىلاندى. الاتاۋدىڭ ارناۋلى قۇقىقتىق رەجيمىنىڭ نەگىزگى ماسەلەلەرى بويىنشا شەشىمدەردى كەڭەستىڭ قابىلدايتىنى تۋرالى قاعيدات تا ۇسىنىلدى.
- دەپۋتاتتاردىڭ تۇزەتۋلەرىندە اكىمشىلىكتىڭ لاۋازىمدى ادامدارىنىڭ (باس اتقارۋشى ديرەكتور مەن اكىمشىلىك قىزمەتشىلەرىنىڭ)، سونداي-اق الاتاۋ قالاسىنىڭ اكىمى مەن ونىڭ ورىنباسارلارىنىڭ وكىلەتتىكتەرىن جۇزەگە اسىرۋ كەزىندەگى جاۋاپكەرشىلىگىن ەنگىزۋ كوزدەلدى. سونىمەن قاتار، «ينكليۋزيۆتى پارلامەنت» دەپۋتاتتىق توبىنىڭ باسشىسى - دەپۋتات ەرلان تۇرسىنباي ۇلى ابديەۆ حالىقتىڭ ءجۇرىپ-تۇرۋى شەكتەلگەن توپتارىنىڭ قالا ىشىندە ەركىن قوزعالىسىنا قولايلى جاعداي جاساۋعا قاتىستى تۇزەتۋلەر ەنگىزدى. سونداي-اق، ول ساۋلەت جانە قالا قۇرىلىسى قىزمەتىن رەتتەۋ كەزىندە ينكليۋزيۆتى ءارى جايلى ورتا قالىپتاستىرۋ ءۇشىن ۋنيۆەرسالدى ديزايندى قولدانۋدى دا ۇسىنادى. زاڭ جوباسىن جەتىلدىرۋگە قاتىستى باسقا دا ۇسىنىستار قاراستىرىلدى، - دەدى دەپۋتات.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، 20 -ناۋرىزدا پارلامەنت الاتاۋ قالاسىنىڭ ارناۋلى مارتەبەسى تۋرالى قۇجاتتى ءبىرىنشى وقىلىمدا ماقۇلدادى.
ايتا كەتەيىك، الاتاۋ قالاسىنداعى نەگىزگى ستراتەگيالىق شەشىمدەردى پرەمەر‑مينيستر باسقاراتىن كەڭەس ايقىندايدى. ينۆەستورلاردىڭ قۇقىقتارى حالىقارالىق دەڭگەيدە قورعالادى. ال سالىق جەڭىلدىكتەرى تەك باسىم سالالارداعى جاڭا ينۆەستيتسيالىق جوبالارعا بەرىلەدى.