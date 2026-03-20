پارلامەنت الاتاۋ قالاسىنىڭ ارناۋلى مارتەبەسى تۋرالى قۇجاتتى ءبىرىنشى وقىلىمدا ماقۇلدادى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسىندا «الاتاۋ قالاسىنىڭ ارناۋلى مارتەبەسى تۋرالى» كونستيتۋتسيالىق زاڭىنىڭ جوباسى ءبىرىنشى وقىلىمدا ماقۇلداندى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ 2025 -جىلعى جولداۋىنا جانە الاتاۋ قالاسىن دامىتۋ تۋرالى جارلىعىنا سايكەس، ۇكىمەت الاتاۋ قالاسىنىڭ ارناۋلى مارتەبەسى تۋرالى كونستيتۋتسيالىق زاڭ جوباسىن ازىرلەدى. بۇل زاڭ جوباسى مەملەكەت باسشىسى ايقىنداعان تاسىلدەر مەن قاعيداتتارعا نەگىزدەلگەن. ونىڭ نەگىزگى ماقساتى - الاتاۋ قالاسىنىڭ جەدەل جانە تۇراقتى دامۋىنا جاعداي جاساۋ.
پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى قانات بوزىمبايەۆتىڭ ايتۋىنشا، الاتاۋ قۇرىلعاننان باستاپ قالانىڭ الەۋەتىنە ينۆەستورلاردىڭ قىزىعۋشىلىعى جوعارى بولىپ جاتىر.
قازىردىڭ وزىندە دە جالپى قۇنى 1,8 تريلليون تەڭگە بولاتىن العاشقى 44 ينۆەستيتسيالىق جوبا قالىپتاستىرىلىپ جانە 30 مىڭعا جۋىق جاڭا جۇمىس ورنىن اشۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. بۇل قالانىڭ عىلىم، تۋريزم، مەديتسينا جانە يننوۆاتسيالار ورتالىعى رەتىندە دامىتۋدىڭ نەگىزىن قالايدى.
- سونىمەن قاتار، قالانى ينفراقۇرىلىممەن قامتۋدى كەزەڭ-كەزەڭىمەن ىسكە اسىرۋ ءۇشىن 2030 -جىلعا دەيىنگى جوسپارى بەكىتىلدى. العا قويعان ماقساتتار ىسكە اسقان جاعدايدا، حالىقارالىق ساراپشىلاردىڭ بولجامى بويىنشا 2050 -جىلعا قاراي قالانىڭ وڭىرلىك جالپى ءونىمى 50 ميلليارد ا ق ش دوللارىنا دەيىن جەتەدى دەپ كۇتىلۋدە، - دەدى ۇكىمەت باسشىسىنىڭ ورىنباسارى.
كونستيتۋتسيالىق زاڭ نەگىزىندە الاتاۋدا ارنايى قۇقىقتىق رەجيم قالىپتاسادى. ول كاسىپكەرلىك قىزمەتتىڭ نەگىزگى باعىتتارىن قامتيدى.
ناتيجەسىندە، الاتاۋ جاڭا باسقارۋ جانە تەحنولوگيالىق شەشىمدەردى ەنگىزۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن زاماناۋي رەتتەۋشى الاڭعا اينالادى. قالادا سىناقتان وتكەن ءتيىمدى تەتىكتەر الداعى ۋاقىتتا قازاقستاننىڭ باسقا وڭىرلەرىندە دە تارالۋى مۇمكىن. حالىقارالىق تاجىريبەدە مۇنداي جوبالار «charter cities» دەپ اتالادى. الاتاۋ قالاسىندا تەك سالىقتىق جەڭىلدىكتەر عانا ەمەس، سونىمەن بىرگە بيزنەستى رەتتەۋ، ينۆەستورلاردى تارتۋ جانە ينۆەستيتسيالىق داۋلاردى شەشۋ جۇيەسىن قامتيتىن تولىق ەكوجۇيە قالىپتاستىرۋ جوسپارلانىپ وتىر.
- الاتاۋدى باسقارۋ جۇيەسى - Alatau City Authority ستراتەگيالىق دامۋعا نەگىزدەلگەن جاڭا مەملەكەتتىك ورگان رەتىندە قۇرىلادى. ونىڭ نەگىزگى باعىتىن پرەمەر‑مينيستر باسقاراتىن كەڭەس ايقىندايدى. ال اكىمشىلىك جۇمىستى باس اتقارۋشى ديرەكتور جۇزەگە اسىرادى. كەڭەس قالاداعى نەگىزگى ستراتەگيالىق شەشىمدەردى قابىلدايدى جانە اكىمشىلىك اكتىلەردى بەكىتەدى. ال ءماسليحات پەن اكىمدىك قالانىڭ الەۋمەتتىك، كوممۋنالدىق جانە قوعامدىق ماسەلەلەرىنە جاۋاپ بەرەدى، - دەدى پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى.
Alatau City Authority رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتىك باعدارلامالاردىڭ دەربەس اكىمشىسى بولادى.
ونىڭ بيۋدجەتى رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت قۇرامىندا بلوكتىق بيۋدجەتتەۋ قاعيداتى بويىنشا قالىپتاسىپ، نەگىزىنەن ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋعا جانە ۇزاق مەرزىمدى جوبالاردى قولداۋعا باعىتتالادى. ءوز كەزەگىندە جوبالاردى ىرىكتەۋ مەن قارجىلاندىرۋ ءتارتىبىن كەڭەس بەكىتەتىن بولادى.
ال قالانىڭ جەرگىلىكتى بيۋدجەتى الەۋمەتتىك جانە اعىمداعى مىندەتتەردى قارجىلاندىرۋعا جۇمسالادى. الاتاۋ ءوزىن- ءوزى قامتاماسىز ەتكەنگە دەيىن قالا بيۋدجەتىنەن باسقا بيۋدجەتتەرگە قاراجات الۋعا جول بەرىلمەيدى.
مۇنىمەن قوسا، الاتاۋ قالاسىنىڭ جەر قاتىناستارى ارنايى رەجيم ارقىلى رەتتەلەدى.
بۇدان بولەك، قالا باستاپقىدان «Digital by default» قاعيداتىنا نەگىزدەلىپ قۇرىلادى. بارلىق نەگىزگى قىزمەت سيفرلىق فورماتتا جۇمىس ىستەيدى. قالادا يننوۆاتسيالىق تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋ ءۇشىن ەكسپەريمەنتالدى قۇقىقتىق رەجيمدەر قاراستىرىلادى. بۇل بايلانىس، سيفرلىق جەلىلەر، جاساندى ينتەللەكت، روبوتتىق جۇيەلەر جانە اۆتونومدى كولىك سياقتى سالالاردى قامتيدى.