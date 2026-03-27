پاراقورلىققا قارسى ەڭ قاتال ساباق: تەرىسىن سىلىپ، ورىندىعىن قاپتاتقان
استانا. قازاقپارات - پارسى پاتشاسى كامبيز II پارا العان قازىنى ءولىم جازاسىنا كەسىپ قانا قويماي، ونىڭ تەرىسىن سىلدىرىپ، سوت ورىندىعىن قاپتاتقانى تۋرالى دەرەك بار. سول ورىندىققا وتىرعان كەلەسى قازى ءادىل بولۋعا ءماجبۇر بولعان.
پارسى پاتشاسى كامبيز II (ب. ز. د. VI عاسىر) تۋرالى كونە گرەك تاريحشىسى گەرودوت جازبالارىندا وسىنداي قاتال جازا باياندالادى. ول پارا العان سۋديانى (قازىنى) ءولىم جازاسىنا كەسىپ، تەرىسىن سىلىپ، سوت ورىندىعىن قاپتاتقانى ايتىلادى. بۇل ارەكەت كەيىنگى سۋديالارعا ساباق بولسىن، ادىلدىكتەن تايماسىن دەگەن ەسكەرتۋ رەتىندە جاسالعان.
بۇل ارەكەت - تەك جازالاۋ ەمەس، سيمۆولدىق ءمانى بار شەشىم ەدى. ياعني، بيلىك وكىلدەرىنە: «ادىلەتتەن اتتاساڭ، جازاڭ اۋىر بولادى» دەگەن ەسكەرتۋ.
ارينە، بۇگىنگى قوعامدا مۇنداي قاتىگەز تاسىلدەر قولدانىلمايدى. دەگەنمەن، بۇل تاريحي وقيعا پاراقورلىقپەن كۇرەستە ادىلدىك پەن جاۋاپكەرشىلىكتىڭ قانشالىقتى ماڭىزدى ەكەنىن كورسەتەدى. قوعامنىڭ دامۋى ءۇشىن زاڭ ۇستەمدىگى مەن ادالدىق ءارقاشان باستى ورىندا بولۋى ءتيىس.