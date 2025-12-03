«ارالتۇزدىڭ» ەكسپورتتىق الەۋەتى ارتتى
استانا. قازاقپارات - «ارالتۇز» كاسىپورنىنا 100 جىل. ءبىر عاسىر بۇرىن ارال اۋدانىندا تۇزدى ءوندىرۋ جانە وڭدەۋ باستالدى. سودان بەرى زاۋىت بىرنەشە رەت جاڭعىرتۋدان ءوتتى. زاماناۋي تەحنولوگيا مەن جاڭا ۇلگىدەگى جابدىقتىڭ ارقاسىندا ءوندىرىس كولەمى ۇلعايدى.
ەكسپورتتىق الەۋەتى دە ارتىپ وتىر. وندىرىسكە قاجەت شيكىزات ارال اۋدانىنداعى تۇزدى كولدەن الىنادى. ارنايى فرەزەرلى كومبايندار تۇز قاباتىنىڭ ەڭ تازا بولىگىن جينايدى. ونى زاۋىتقا جەتكىزىپ، بىرنەشە ساتىلى وڭدەۋدەن وتكىزەدى.
بەرجان رىسمانبەتوۆ، زاۋىتتىڭ باس تەحنولوگى:
- تۇزدى ءۇش ساتىدا جۋۋ پروتسەسى جۇرەدى. وسى تۇز كولىنەن كەلگەن شيكىزات وڭدەلەدى، جۋىلادى، تازارتىلادى، ەلەكتەن وتەدى. سودان سوڭ بارىپ، ءوزى تىزبەكتەلىپ تۇز قاپتاۋ، قالتالاۋ سەحتارىندا ءارى قاراي قاپتالىپ، قالتالانىپ، دايىن ءونىم رەتىندە ساتىلىمعا شىعارىلادى.
ءجۇز جىلدىق تاريحى بار زاۋىت بىرنەشە رەت جاڭعىرتۋدان ءوتتى. سوڭعى جىلدارى وزىق تەحنولوگيالى قۇرىلعىلارمەن جابدىقتالعان جاڭا وندىرىستىك جەلىلەر ىسكە قوسىلدى. مۇندا دايىندالاتىن جوعارى ساپالى ءونىمنىڭ باسىم بولىگى ەكسپورتتالادى.
داۋلەت راقىمبايەۆ، زاۋىت ديرەكتورى:
- شاعىن تۇز ءوندىرۋ ورنى رەتىندە باستالعان زاۋىت بۇگىندە قازاقستان تۇز ونەركاسىبىنىڭ كوشباسشىسى، زاماناۋي تەحنولوگيالى كاسىپورىنعا اينالدى. بۇگىنگى كۇنى زاۋىت 300 مىڭ توننا اس تۇزىن جانە 400 مىڭ تونناعا جۋىق تەحنيكالىق تۇز وندىرەدى. ءبىزدىڭ ونىمدەر ازەربايجان، قىرعىزستان، وزبەكستان، رەسەي، گەرمانيا مەملەكەتتەرىنە ەكسپورتتالادى. بۇگىندە زاۋىتتا مىڭنان استام ادام ەڭبەك ەتەدى. ولار اس تۇزى مەن تەحنيكالىق تۇزدىڭ بىرنەشە ءتۇرىن دايىندايدى. ال دايىن ءونىمنىڭ قاپتاماسى ءوندىرىس ورنىنىڭ جانىنداعى پوليمەر سەحىندا جاسالادى.
24.kz