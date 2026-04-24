ارالدىڭ قۇرعاعان ۇلتانىنا سەكسەۋىل ەگۋ جوسپارى قالاي جۇزەگە اسىپ جاتىر
قىزىلوردا. قازاقپارات - 2021-2025 -جىلدارى تەڭىزدىڭ قۇرعاعان ۇلتانىنا سەكسەۋىل ەگۋ جونىندەگى پرەزيدەنت تاپسىرماسى ارالدىڭ ەكولوگيالىق جاعدايىن جاقسارتۋعا باعىتتالعان. قىزىلوردا وبلىستىق تابيعي رەسۋرستار جانە تابيعات پايدالانۋدى رەتتەۋ باسقارماسى Kazinform تىلشىسىنە تاپسىرمانىڭ قالاي ورىندالعانىن بايانداپ بەردى.
الەمدىك قاۋىمداستىق ارالدىڭ جوعالۋىن ادامزات تاريحىنداعى ۇلكەن ەكولوگيالىق داعدارىس دەپ باعالادى.
- ارال تەڭىزىنىڭ قۇرعاعان ۇلتانىنىڭ كولەمى - 6 ميلليون گەكتار، ونىڭ 2,8 ميلليون گەكتارى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنا تيەسىلى. جىل سايىن ودان ميلليونداعان توننا قۇم مەن شاڭ سۋارمالى ەگىستىكتەرگە، جايىلىم مەن باۋ-باقشالارعا ۇشىپ، ونىمدىلىك كولەمىن تۇسىرەدى. اۋىل شارۋاشىلىعىنىڭ جەر اينالىمىن ازايتىپ، ەكولوگيالىق جاعداي مەن ادام دەنساۋلىعىنا تەرىس اسەر ەتەدى. قورشاعان ورتانى تۇز بەن قۇم كوشكىنىنەن ساقتايتىن بىردەن- ءبىر امال - تەڭىز ۇلتانىنا سەكسەۋىل، سارىسازان، قاراباراق سياقتى گالوفيتتى وسىمدىكتەر ەگۋ ەكەنىن كەيىنگى شيرەك عاسىرداعى تاجىريبە دالەلدەپ وتىر، - دەدى باسقارما باسشىسىنىڭ ورىنباسارى ءمارىپ اكبار.
2021-2025 -جىلدارى ەلىمىز بويىنشا 1 ميلليون 90 مىڭ گەكتار جەرگە سەكسەۋىل ەگىلسە، ونىڭ 432 مىڭ 500 گەكتارى سىر ءوڭىرىنىڭ ۇلەسىندە.
- وتكەن جىلى وبلىستىق دەڭگەيدە 100 مىڭ گەكتار جوسپارلانىپ، تولىق ورىندالدى. ورمان شارۋاشىلىعى جانە جانۋارلار دۇنيەسى كوميتەتى جوسپارلاعان 328 مىڭ گەكتاردىڭ 318 مىڭ گەكتارىندا جوسپاردى ورىندادى. قالعان 10 مىڭ گەكتار بيىل ءساۋىر ايىندا اياقتالادى. شىعىمدىلىعى تومەن 26500 گەكتار القاپ وبلىستىق دەڭگەيدە تولىقتىرىلدى. بۇل جۇمىستى اتقارۋ ءۇشىن رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتەن 2022 -جىلى 403,1 ميلليون تەڭگە جۇمسالدى. ودان كەيىنگى جىلدارى دا وبلىستىق بيۋدجەتتەن وسىنداي كولەمدە قارجى ءبولىنىپ وتىردى، - دەدى باسقارما وكىلى.
ورمان ەكپەلەرى مەن سەكسەۋىل تۇقىمباعىنىڭ شىعىمدىلىعىن وبلىستىق ورمان شارۋاشىلىعى جانە جانۋارلار دۇنيەسى اۋماقتىق ينسپەكسياسىنىڭ باقىلاۋ كوميسسياسى نازارعا العان. كوميسسيا قۇرامىندا ورمان شارۋاشىلىعى جانە جانۋارلار دۇنيەسى كوميتەتىنىڭ، ينسپەكسيا جانە ارال، قازالى ورمان شارۋاشىلىعى مەكەمەلەرىنىڭ ماماندارى، بوتانيكا جانە فيتوينترودۋكسيا ينستيتۋتىنىڭ عىلىمي قىزمەتكەرلەرى بار. وبلىستىق ورمان شارۋاشىلىعى جانە جانۋارلار دۇنيەسى اۋماقتىق ينسپەكسياسى ورماندى تولىقتىرۋ مەن ورمان ءوسىرۋ سالاسىنداعى مەملەكەتتىك باقىلاۋعا جاۋاپتى. اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى بەكىتكەن قاعيداعا سايكەس ورمان داقىلدارىنىڭ نورمالىق جەرسىنۋى جانە ساقتالۋى سىر وڭىرىندە 30 پايىز مولشەرىندە بەلگىلەنگەن. ەكپەلەردىڭ ورتاشا شىعىمدىلىعى 26-35 پايىز ارالىعىندا.
- عىلىمي ينستيتۋتتار 1 ميلليون 71 مىڭ گەكتار القاپتا توپىراق زەرتتەۋ جانە جوبالاۋ جۇمىسىن جۇرگىزگەن بولاتىن. اتقارىلعان جۇمىستىڭ ناتيجەسىندە سەكسەۋىل وسىمدىگى قۇمدى بەكىتىپ، توپىراق ەروزياسىن تومەندەتكەنى، تۇزدى شاڭنىڭ تارالۋىن ازايتىپ، ايماقتاعى ەكولوگيالىق جاعدايدىڭ جاقسارۋىنا ىقپال ەتكەنى بەلگىلى بولدى. بۇل ءوز كەزەگىندە تابيعي ەكوجۇيەنىڭ قالپىنا كەلۋىنە مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى ءمارىپ اكبار.
باسقارمانىڭ مالىمەتىنشە، وبلىس اۋماعىندا 7,3 ميلليون گەكتار مەملەكەتتىك ورمان قورى بار، ونىڭ 3,9 ميلليون گەكتارى - ورماندى القاپتار. ورمان قورى جەرىنىڭ 83 پايىزىندا سەكسەۋىل اعاشى ءوسىپ تۇر.
بۇعان دەيىن ءبىز بيىل اتىراۋ وبلىسىندا قۇم كوشكىنىنە قارسى سەكسەۋىل نەمەسە جىڭعىل ەگۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلمەيتىنىن جازعانبىز.