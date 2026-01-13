ارالعا تالاس: دانيا بيلىگى مالىمدەمە جاسادى
استانا. قازاقپارات - گرەنلاندياعا تالاس قىزا ءتۇستى. دانيا بيلىگى ەل ءۇشىن شەشۋشى ءسات تۋعانىن مالىمدەدى. بۇل تۋرالى كورولدىكتىڭ پرەمەر-ءمينيسترى مەتتە فرەدەريكسەن ايتتى.
پرەمەردىڭ سوزىنشە، دانيا ءوز قۇندىلىقتارىن، سونىڭ ىشىندە اركتيكاداعى مۇددەلەرىن قورعاۋعا دايىن. بيلىك قۇراما شتاتتار گرەنلانديانى تىزەگە سالىپ، قارۋدىڭ كۇشىمەن باعىندىرسا، ناتو سول ساتتە-اق كۇيرەيدى دەپ وتىر. سونداي- اق پرەمەر شەكارانى اسكەري كۇش قولدانۋ ارقىلى وزگەرتۋ - حالىقارالىق قۇقىق پرينتسيپتەرىنە قايشى دەپ مالىمدەدى. ال ترامپتىڭ ايتۋىنا قاراعاندا، ارال ا ق ش ۇلتتىق قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن قاجەت. ويتكەنى ونىڭ اينالاسىندا رەسەي مەن قىتايدىڭ اسكەري كەمەلەرى تولىپ ءجۇر. اق ءۇي باسشىسى دانيا بيلىگىنە ويلانۋعا 20 كۇن ۋاقىت بەردى. كەلىسىمگە كەلمەسە، اسكەري كۇش قولدانۋدان تايىنبايتىنىن ايتتى. ال كەيىنگى ۇشاق بورتىنداعى سۇحباتىندا ترامپ گرەنلانديانى ا ق ش يەلەنبەسە، ارالعا رەسەي مەن قىتاي كوز تىگەتىنىن جانە بۇعان جول بەرمەيتىنىن مالىمدەدى.
