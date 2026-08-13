ارالدا نە كورۋگە بولادى: تەڭىز تاريحىنا ساياحات
استانا. KAZINFORM - Kazinform اگەنتتىگى Keruen Inn قوناقۇيلەر جەلىسىمەن بىرلەسىپ اۆتوساياحاتتاۋشىلاردى نە قىزىقتىراتىنىن جانە ارال ماڭىنداعى جولدا نە كورۋگە بولاتىنىن ءبىلدى.
ارال - تەڭىزگە ساياحات سۋدان ەمەس، ەسكى پورتتان باستالاتىن قالا. تەڭىز جاعالاۋى الدەقاشان تارتىلىپ قالدى، الايدا پورت قۇرىلىستارى، مۋزەيدەگى كەمەلەر مەن بالىقشى اۋلەتتەرىنىڭ تاريحى تۋرالى ەستەلىكتەر وسى جەردەن كەمەلەر كەتكەن كەزدەگى كورىنىستى كوز الدىڭا اكەلەدى.
بۇل جەردەن ءبىر كۇن ىشىندە ەكولوگيالىق اپات سالدارىن كورىپ، قالانىڭ تىنىس-تىرشىلىگىن بىلۋگە، سونداي-اق بالىق شارۋاشىلىعى مەن تۋريستىك باعىتتىڭ بىرتىندەپ قايتا جاندانا باستاعانىن بايقاۋعا بولادى.
ءبىز ايالداعان العاشقى باعىت ەسكى پورت بولدى. وتكەن عاسىردىڭ ورتاسىندا ول ارال تەڭىزىن وزبەكستانداعى مويناقپەن بايلانىستىرىپ، كەمەلەر مەن بالىق، تۇز، استىق سياقتى جۇكتى قابىلداعان. بۇگىندە بۇل جەردەن اشىق سۋدى كورۋ مۇمكىن ەمەس، ءبىراق ايلاق پەن تەڭىزدىڭ اراسىنداعى قاشىقتىق ارقىلى كەز كەلگەن سيفردان دا ايقىن وزگەرىستى سەزىنەسىز. جاقىن ماڭدا XIX عاسىرداعى كوپەستەر ۇيىندە ورنالاسقان بالىقشىلار مۋزەيى بار. ونىڭ قورىندا مىڭداعان ەكسپونات - بالىق اۋلاۋ قۇرالدارى، سۋرەتتەر، قۇجاتتار، كەمەلەر تۇرمىسىندا پايدالانىلعان بۇيىمدار مەن بالىقشىلاردىڭ جەكە زاتتارى ساقتالعان. اۋلادا اشىق اسپان استىنداعى كورمە ۇيىمداستىرىلعان. وندا كولەمى 5×25 مەتر الىپ «ليەۆ بەرگ» كەمەسى جانە باسقا دا سۋ كولىكتەرى تۇر. تەڭىزدىڭ قازاقستاندىق بولىگىندەگى قۇرعاعان تابانىندا اتاقتى كەمەلەر بەيىتىنەن ەشتەڭە قالماعان، سوندىقتان ارال فلوتىنىڭ تاريحىن ءدال وسى جەردەن باستاپ زەرتتەگەن دۇرىس.
كەلەسى ايالدامامىز - بالىقشىلار اللەياسى. بۇل جەردە ءومىرى تەڭىزبەن بايلانىستى بولعان ادامدارعا ارنالعان ەسكەرتكىش، سونداي-اق تاريحي ۆاگونداردىڭ ءبىرى قويىلعان. ول 1921 -جىلعى ارال ماڭىنىڭ تۇرعىندارى اشتىق جايلاعان ەدىل بويىنا 14 ۆاگون بالىق جيناپ، جونەلتكەن وقيعانى ەسكە سالادى.
ءبىزدىڭ مارشرۋتىمىزدىڭ ادەبي جالعاسى ءابدىجامىل نۇرپەيىسوۆ اتىنداعى قالالىق تاريحي مۋزەي بولدى. «قان مەن تەر» تريلوگياسىنىڭ اۆتورى ارال اۋدانىندا تۋىپ، بالىقشىلار ولكەسىنىڭ تىنىس-تىرشىلىگىن قازاق ادەبيەتىنىڭ كەڭ تىنىستى شىعارمالارىنىڭ ءبىر بولىگىنە اينالدىرعان. مۋزەيدە جازۋشىنىڭ قولجازبالارى، كىتاپتارى، سۋرەتتەرى مەن جەكە زاتتارى ساقتالعان.
جەرگىلىكتى پورت نىساندارىن كورگەننەن كەيىن ونىڭ شىعارمالارى جاي عانا ابستراكتىلى ادەبي حيكايا ەمەس، ەندى ءوزىڭىز تۇسىنە الاتىن ارال ماڭىنىڭ ءۇنى رەتىندە قابىلدانادى. ەگەر بىرنەشە ساعات ۋاقىتىڭىز قالسا، ارالدان شىعىسقا قاراي 22 شاقىرىم جەردەگى جاقسىقىلىش كولىنە بارىڭىز. اق تۇزدى القاپ پەن ونى قورشاعان دالا كوزگە تىلسىم مەن جەردەن تىس پەيزاجدى ەلەستەتەدى. مۇندا تۇز ءوندىرۋ ءىسى ءبىر عاسىردان استام ۋاقىتتان بەرى جۇرگىزىلىپ كەلەدى. سوندىقتان ايالدايتىن جانە سۋرەتكە تۇسەتىن ورىنداردى جەرگىلىكتى گيدپەن الدىن الا كەلىسىپ العان ءجون ءارى وندىرىستىك اۋماقتارعا ءوز بەتىڭىزشە كىرمەگەن دۇرىس.
قوسىمشا ءبىر كۇندى تولىقتاي قامىستىباس كولىندە وتكىزۋگە بولادى. ول ارال قالاسىنان شامامەن 90 شاقىرىم جەردە ورنالاسقان جانە جاز مەزگىلىندە سۋ جاعاسىندا دەمالۋعا، بالىق اۋلاۋعا ءارى قۇستاردى باقىلاۋعا قولايلى. ال كوكارال بوگەتىنە جەرگىلىكتى گيدپەن جانە ارنايى دايىندالعان كولىكپەن بارعان ءجون.
ال تۇنەپ شىعۋ ءۇشىن سامارا-شىمكەنت تاسجولىنىڭ بويىندا، ارال قالاسىنىڭ ورتالىعىنان شامامەن ءتورت شاقىرىم جەردە ورنالاسقان زاماناۋي Keruen Inn قوناقۇيى قولايلى. بولمەلەردە جەكە سانيتارلىق توراپ، جوعارى جىلدامدىقتى Wi-Fi, سپۋتنيكتىك تەلەديدار جانە شاي دايىنداۋعا ارنالعان ورىن قاراستىرىلعان. قوناقۇي اۋماعىندا كىر جۋاتىن ورىن، نامازحانا، سۋپەرماركەت جانە كۇزەتىلەتىن اۆتوتۇراق بار.
جاقىن جەردە Qazaq Oil جانارماي قۇيۋ ستانسياسى ورنالاسقان. جولدى جالعاستىرماس بۇرىن كولىككە جانارماي قۇيىپ، كوفە ءىشىپ، ساپارعا قاجەتتى زاتتاردى ساتىپ الۋعا بولادى. وسىلايشا تاڭەرتەڭ قالاعا قايتا سوقپاستان اقتوبە نەمەسە قىزىلوردا باعىتىنا جولدى جالعاستىراسىز.
اۆتورلار
نازەركە سانيازوۆا