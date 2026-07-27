ارالدا اۋلانعان قانداي بالىق تۇرلەرى ءجيى ەكسپورتتالادى
قىزىلوردا. KAZINFORM - قىزىلوردا وبلىسىندا بيىل 6 ايدا 2300 توننا بالىق اۋلاندى.
وبلىستىق تابيعي رەسۋرستار جانە تابيعات پايدالانۋدى رەتتەۋ باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، ونىڭ %93- ى كىشى ارال تەڭىزىنە تيەسىلى.
- 1808 توننا بالىق ءونىمى 12 شەت مەملەكەتكە ەكسپورتتالدى. ونىڭ باسىم بولىگى - تىران، تورتا، الابۇعا، شورتان، كوكسەركە. وڭدەلگەن ءونىم تۇرلەرىنەن كوكسەركە سۇبەسى، تىران قاناتتارى، بالىق فارشى، بالىق سۇبەسى، مۇزداتىلعان بالىق جانە بالىق ۇنى كوبىرەك جونەلتىلدى. بۇگىنگى كۇنى وبلىستا 11 بالىق وڭدەۋ زاۋىتى جۇمىس جاساپ تۇر. ونىڭ 4-ەۋىندە ەۋروپالىق وداق ەلدەرىنە ەكسپورتتاۋ قۇقىعىن بەرەتىن «ەۆروكود» نومىرلەرى بار، — دەلىنگەن حابارلامادا.
بيىل كول-تاۋارلى بالىق شارۋاشىلىقتارى 2765 توننا تاۋارلى بالىق وسىرەدى دەپ جوسپارلانىپ وتىر. بۇگىندە مۇنداي شارۋاشىلىقتار سانى 80-گە جەتىپ وتىر.
ال اتىراۋ وبلىسىندا جىل باسىنان بەرى 5530 توننا بالىق اۋلانىپ، ونىڭ 4085 تونناعا جۋىعى شەتەل نارىعىنا جونەلتىلگەن.