KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ارالدا اۋلانعان قانداي بالىق تۇرلەرى ءجيى ەكسپورتتالادى

    قىزىلوردا. KAZINFORM - قىزىلوردا وبلىسىندا بيىل 6 ايدا 2300 توننا بالىق اۋلاندى.

    Какую рыбу из Аральского моря чаще всего экспортируют
    Фото: управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области

    وبلىستىق تابيعي رەسۋرستار جانە تابيعات پايدالانۋدى رەتتەۋ باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، ونىڭ %93- ى كىشى ارال تەڭىزىنە تيەسىلى.

    - 1808 توننا بالىق ءونىمى 12 شەت مەملەكەتكە ەكسپورتتالدى. ونىڭ باسىم بولىگى - تىران، تورتا، الابۇعا، شورتان، كوكسەركە. وڭدەلگەن ءونىم تۇرلەرىنەن كوكسەركە سۇبەسى، تىران قاناتتارى، بالىق فارشى، بالىق سۇبەسى، مۇزداتىلعان بالىق جانە بالىق ۇنى كوبىرەك جونەلتىلدى. بۇگىنگى كۇنى وبلىستا 11 بالىق وڭدەۋ زاۋىتى جۇمىس جاساپ تۇر. ونىڭ 4-ەۋىندە ەۋروپالىق وداق ەلدەرىنە ەكسپورتتاۋ قۇقىعىن بەرەتىن «ەۆروكود» نومىرلەرى بار، — دەلىنگەن حابارلامادا.

    بيىل كول-تاۋارلى بالىق شارۋاشىلىقتارى 2765 توننا تاۋارلى بالىق وسىرەدى دەپ جوسپارلانىپ وتىر. بۇگىندە مۇنداي شارۋاشىلىقتار سانى 80-گە جەتىپ وتىر.

    ال اتىراۋ وبلىسىندا جىل باسىنان بەرى 5530 توننا بالىق اۋلانىپ، ونىڭ 4085 تونناعا جۋىعى شەتەل نارىعىنا جونەلتىلگەن.

    قوعام
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور