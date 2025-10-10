ارال ماسەلەسىن شەشۋدە جاساندى ينتەللەكت پەن ايماقتىق ۇيلەسىم ماڭىزدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەمەر- ءمينيسترى ولجاس بەكتەنوۆ قازاقستاننىڭ توراعالىعىمەن ءوتىپ جاتقان حالىقارالىق ارالدى قۇتقارۋ قورى (ح ا ق ق) باسقارماسىنىڭ ەكىنشى وتىرىسىنا قاتىسۋشى ەلدەر دەلەگاتسيالارىنىڭ باسشىلارىمەن كەزدەسۋ وتكىزدى، دەپ حابارلايدى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قازاقستان حالىقارالىق ارالدى قۇتقارۋ قورىنىڭ قىزمەتىنە باسا ءمان بەرەدى جانە اتالعان ۇيىمدى وڭىردەگى ەكولوگيالىق سيپاتتاعى ماسەلەلەردى شەشۋدىڭ، ۇتىمدى جانە ءوزارا ءتيىمدى ترانسشەكارالىق سۋ پايدالانۋدىڭ قۇرالدارىنىڭ ءبىرى رەتىندە قاراستىرادى.
كەزدەسۋدە ارال تەڭىزىندەگى سۋ دەڭگەيىن ارتتىرۋ جونىندەگى بىرلەسكەن شارالار، سونىڭ ىشىندە قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ «جاساندى ينتەللەكت داۋىرىندەگى قازاقستان: وزەكتى ماسەلەلەر جانە ونى تۇبەگەيلى تسيفرلىق وزگەرىستەر ارقىلى شەشۋ» اتتى حالىققا جولداۋىندا ايتقان باستامالارى شەڭبەرىندە تالقىلاندى.
ولجاس بەكتەنوۆ ءوز سوزىندە ح ا ق ق- قا قاتىسۋشى مەملەكەتتەردىڭ باسشىلارى ەنەرگەتيكالىق جانە ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋدە ستراتەگيالىق ماڭىزى بار سۋ- ەنەرگەتيكالىق رەسۋرستارىن پايدالانۋدىڭ ۇتىمدى تاسىلىنە باسىمدىق بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى.
وسى جىلدىڭ ۆەگەتاتسيالىق كەزەڭى وتە قيىن ءوتتى. كۇردەلى جاعدايلارعا قاراماستان، ۇكىمەتتەردىڭ سىندارلى ءوزارا ءىس قيمىلى ارال تەڭىزى باسسەينىندە تۇراقتى سۋ رەجيمىن قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەردى.
پرەمەر- مينيستر قىرعىزستان، تاجىكستان جانە وزبەكستان ۇكىمەتتەرىنىڭ باسشىلارىنا العىسىن ءبىلدىرىپ، ۇيلەستىرىلگەن جەدەل ءىس- قيمىلدار ارقىلى عانا ەلەۋلى شىعىنداردىڭ الدىن الۋعا بولاتىنىن اتاپ ءوتتى.
«ءار ەلدىڭ ءوز ۇلتتىق مۇددەسى بار، ءبىز ونى قاشان دا قورعاۋعا مىندەتتىمىز. ءبىراق ءبىزدىڭ ورتاق ستراتەگيالىق، ۇزاقمەرزىمدى باسىم ماقساتىمىز تاتۋ كورشىلىك قارىم- قاتىناس ەكەنىنە سەنىمدىمىن. كۇندەلىكتى، قىسقامەرزىمدى مىندەتتەردى شەشۋدە ءبىز ۇزاقمەرزىمدى باسىمدىقتارعا نۇقسان كەلتىرمەۋىمىز كەرەك. ماسەلەلەردى ءارقاشان ءوزارا ءتيىمدى ءارى قولايلى نەگىزدە شەشۋ ءۇشىن بىرلەسكەن شارالار قابىلدايتىنىمىزعا سەنىمدىمىن» ، - دەپ اتاپ ءوتتى ولجاس بەكتەنوۆ.
قازاقستاننىڭ ءتوراعالىعى اياسىندا جۇرگىزىلەتىن جۇمىستىڭ باسىم باعىتتارىنىڭ ءبىرى - سيفرلىق ترانسفورماتسيا جانە سۋ سالاسىندا جاساندى ينتەللەكتىنى قولدانۋ. ج ي ەنگىزۋ سۋدى پايدالانۋدىڭ اشىقتىعىن قامتاماسىز ەتەدى جانە سۋ شىعىنىن ازايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. ارال تەڭىزى باسسەينىندە سۋ رەسۋرستارىن ەسەپكە الۋدىڭ، مونيتورينگ جۇرگىزۋدىڭ، باسقارۋدىڭ جانە ءبولۋدىڭ ءبىرىڭعاي اۆتوماتتاندىرىلعان جۇيەسىن ەنگىزۋ بويىنشا بىرلەسكەن جۇمىستىڭ ماڭىزدىلىعى دا اتاپ ءوتىلدى.
كەزدەسۋ بارىسىندا، سونداي-اق، تاجىكستان پرەمەر- ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى زيەزودا سۋلايمون، وزبەكستان پرەزيدەنتىنىڭ كەڭەسشىسى شۋحرات گانييەۆ، تۇرىكمەنستان اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترى چارىيار چەتيەۆ ءسوز سويلەدى.
تالقىلاۋدى قورىتىندىلاي كەلە، پرەمەر- مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ قازاقستاننىڭ اشىقتىق، ىنتىماقتاستىق جانە سىندارلى ديالوگ قاعيداتتارىنا بەيىل ەكەنىن ناقتىلادى.