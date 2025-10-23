ارابتار قىران باپتاۋدى تابىس كوزىنە اينالدىرعان
استانا. قازاقپارات - ارابتار قۇس ۇشىرىپ، قىران باپتاۋدان تابىس تاۋىپ وتىر. رەسمي دەرەك بويىنشا ءبىر عانا امىرلىكتە يتەلگى سانى 28 مىڭعا جەتكەن. بۇل ساياتشىلىق تۋريزمنىڭ ءبىر باعىتى ىسپەتتى. ودان بولەك قۇستى اۋكسيونعا شىعارادى، سايىسقا سالادى.
ايتەۋىر قوماقتى قارجىنىڭ كوزى. اتپەن اڭ قاعىپ، قارشىعا، لاشىنعا ءىلدىرۋى جاعىنىن بىزگە ۇسقايدى. تابىس اكەلگەن سوڭ ارينە قۇس ۇستاۋشىلار دا كوبەيگەن. اراب ەلدەرىندەگى قۇسبەگىلىك تاريحى تەرەڭنەن تامىر تارتادى. بۇرىن بۇل ولكەدە جۇرت سۇڭقارمەن اڭ اۋلاپ، كۇنىن كورگەن. ازىعىن تۇزدەن ايىرىپ، تىرشىلىگىن وسى كاسىپپەن جالعاعان. قازىر جاعداي باسقا بولعانىمەن، يتەلگى باپتاۋ ۇمىت قالعان جوق. كەرىسىنشە ۇلتتىق قۇندىلىقتىڭ ءبىر بولشەگى رەتىندە تانىمال. كەيىنگى جىلدارى ارابتار ءتىپتى ەرەكشە ىنتىزار بولا باستادى. سىرتتان سۇڭقار اكەلىپ، ساياتشىلىق فەرماسىن قۇرعاندار كوپ.
ابداللا شابان، ەتنوگراف جۋرناليست:
- شىعاناق حالقى بۇرىن قىران قۇستى كۇندەلىكتى ازىققا قاجەتتى اڭ اۋلاۋ ءۇشىن قولدانعان. سونىمەن كۇن كورگەن. قازىرگى جاعداي وزگەردى. سۇڭقار ۇستايتىن ارابتار ونى جارىس ءۇشىن قولعا ۇيرەتىپ ءجۇر. سان الۋان سايىس ۇيىمداستىرىلادى. ءتىپتى قىراندى ءبىر- بىرىنە قارسى قوياتىن كەزدەر دە بولادى.
جالپى سۇڭقاردى كۇتىپ باپتاۋ - بۇكىل الەمدىك يۋنەسكو مۇراسىنا اينالعان كاسىپ. ونى جاڭعىرتىپ قانا قويماي، زاماناۋي تەحنولوگيا جەتىستىكتەرىمەن ۇشتاستىرۋعا ەشكىم دە، ەشتەڭە دە كەدەرگى ەمەس. ارابتار وسىنى ەسكەرىپ، تابيعات اياسىنداعى دەمالىستارىن قۇس ۇشىرىپ وتكىزەدى. درون جانە VR قوندىرعىلاردى قولدانادى. جەمتىك رەتىندە كەيدە جاساندى ەت بەرۋى مۇمكىن. قوس قاناتتى تىرشىلىك يەلەرىنە ارنالعان كورمەلەر مەن جارىستار دا بار. امىرلىكتە جىلىنا 9 مارتە سۇڭقارلار سايىسى ۇيىمداستىرىلسا، ساۋديادا ءىرىلى-ۇساقتى فەستيۆالدەر وتەدى. اۋقىمدى جۇلدە قورى تىگىلەدى.
مۋحامماد باحتيار، قۇسبەگى:
- ءبىزدىڭ فەرمادا 155 سۇڭقار بار. مۇندا ءبىز ولاردى قولدان ءوسىرىپ، جاتتىقتىرىپ، حالىقارالىق جارىستار مەن اڭشىلىق ماۋسىمدارىنا دايىندايمىز. كەيدە ات سپورتىمەن قاتار قولدانىلادى. ءبىزدىڭ ەلدە وسى سالاعا كوپ كوڭىل بولىنەدى. ءوزىم بالا كەزدەن قىزىعامىن.
وسى كۇنى امىرلىكتىڭ رەسمي ورگاندارى ەلدە 28 مىڭ قىران قۇس بارىن انىقتادى. ءبىر عانا ابۋ دابيدە 50-گە تارتا فەرما ىسكە قوسىلعان. ەڭ قىمبات ءارى باعالى تۇيعىندار اۋكسيونعا شىعارىلىپ، ساۋداعا تۇسەدى. باي-باعلاندارى ونىمەن تابيعاتى سان قىرلى شەت مەملەكەتتەرگە ساپارلاپ، اڭشىلىق قۇرادى.
احمەد ءال-شيۋي، ۆەتەرينار:
- 7 جىل بۇرىن امىرلىكتە سۇڭقارلاردى ەمدەيتىن جەكە كلينيكا اشتىم. قىزمەتتى موبيلدى تۇردە كورسەتەمىز. قۇستىڭ جايىن باستان- اياق تەكسەرىپ بەرەمىز. قاناتىن جانە كوزىن جاراقاتتاپ الاتىن جاعداي كوپ بولادى. سوعان قاجەتتى اپپاراتىمىز بار. جەرگىلىكتى فەرمەرلەر قىزمەتىمىزگە ءجيى جۇگىنەدى. بارىنشا مەديتسينالىق كومەك كورسەتەمىز.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، اراب جۇرتىنىڭ بايىرعى دۇنيەتانىمىندا ساياتشىلىقتىڭ ورنى ەرەكشە. تابيعاتپەن ەتەنە جاقىن بۇل ونەر توزىمدىلىك پەن ەڭبەكقورلىققا باۋليتىن ۇلتتىق سپورت رەتىندە دارىپتەلەدى. ەسكە سالايىق، ساياتشىلىق اراب تۇبەگىمەن قاتار، قازاق دالاسىندا دا كەڭ تارالعان. قىران قۇستى قولعا ۇيرەتكەن قوس حالىقتى وسىنداي رۋحاني-مادەني ساباقتاستىق پەن ورتاق مۇرا بايلانىستىرىپ تۇر.
24.kz