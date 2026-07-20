اراب ەلدەرى ا ق ش پەن يراندى بىتىمگە شاقىردى
استانا. قازاقپارات - ا ق ش- يران اراسىنداعى قاقتىعىستى بەيبىت جولمەن شەشۋدىڭ جالعىز جولى - سىندارلى ديالوگقا قايتا ورالۋ. اراب مەملەكەتتەرى ليگاسى وسىنداي مالىمدەمە جاسادى.
ايماق ەلدەرى جاعدايدى دەرەۋ تۇراقتاندىرۋ ءۇشىن ناقتى شارالار قابىلداۋعا ۇندەپ، قاقتىعىستىڭ ءارى قاراي جالعاسۋى ادام ءولىمى مەن اۋىر ەكونوميكالىق زارداپتارعا اكەلەتىنىن ەسكەرتتى. سونداي-اق اراب مەملەكەتتەرى ليگاسى ورمۋز بۇعازى ارقىلى ەركىن كەمە قاتىناسىن ساقتاۋدىڭ ماڭىزىن اتاپ ءوتتى.
يوردانيا يراننان كورولدىككە شابۋىل جاساۋدى توقتاتۋدى تالاپ ەتتى
اممان تەگەراننان كورولدىككە جاسالىپ جاتقان شابۋىلداردى جانە ونىڭ ارانداتۋشىلىق مالىمدەمەلەرىن دەرەۋ توقتاتۋدى تالاپ ەتتى.
يوردانيا سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى جەكسەنبى كۇنى يراننىڭ اممانداعى ۋاقىتشا سەنىمدى وكىلىن شاقىرىپ، وعان يراننىڭ كورولدىككە جالعاسىپ جاتقان شابۋىلدارىنا نارازىلىق بىلدىرەتىن نوتا تاپسىردى.
مينيسترلىك وكىلى فۋاد ءال-مادجالي يراندىق ديپلوماتقا تەگەرانعا يراندىق شەنەۋنىكتەردىڭ شابۋىلدارى مەن ارانداتۋشىلىق مالىمدەمەلەرىن دەرەۋ توقتاتۋ تالابىن جەتكىزۋ تاپسىرىلعانىن ايتتى.
- يوردانيا مەن ونىڭ ازاماتتارىنىڭ قاۋىپسىزدىگى - بۇل كەسىپ وتۋگە بولمايتىن قىزىل سىزىق، - دەدى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ وكىلى.
مينيسترلىك يران شابۋىلدارىن كورولدىكتىڭ ەگەمەندىگىن، حالىقارالىق قۇقىق پەن ب ۇ ۇ جارعىسىن ورەسكەل بۇزۋ دەپ اتادى.
اممان سونىمەن قاتار يراننىڭ پارسى شىعاناعىنداعى ىنتىماقتاستىق كەڭەسى ەلدەرىنە شابۋىلدارىن ايىپتادى.
كورولدىكتىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى يوردانيانىڭ ءوز اۋماعىن، ەگەمەندىگىن جانە حالقىن قورعاۋ ءۇشىن بارلىق قاجەتتى شارالاردى قابىلدايتىنىن اتاپ ءوتتى.
ا ق ش پەن يران اراسىنداعى قازىرگى قاقتىعىس باستالعاننان بەرى امەريكالىق كۇشتەر يران اۋماعىن كۇن سايىن اتقىلاپ جاتىر. جاۋاپ رەتىندە يران قارۋلى كۇشتەرى مەن يرسك پارسى شىعاناعى ەلدەرى مەن يوردانياداعى ا ق ش- پەن بايلانىسى بار دەپ كۇدىكتەلگەن نىساندارعا سوققى بەرىپ كەلەدى.