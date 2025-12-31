اراب ەلدەرىنىڭ ءوزارا باسەكەسى كۇشەيدى
استانا. قازاقپارات - شىعاناقتاعى اراب ەلدەرىنىڭ ءوزارا باسەكەسى كۇشەيدى. مۇنايعا تاۋەلدىلىكتى ءبىر دەڭگەيدە ازايتىپ، وڭىرلىك جاڭا كوشباسشى بولۋعا تالپىنعان تاراپتار ينۆەستيتسيا، تۋريزم، قارجى جانە تەحنولوگيا سالالارىنا مول قارجى قۇيا باستاعان.
دۇنيەجۇزىلىك بانك دەرەكتەرىنە سايكەس، ساۋد ارابياسى، بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى جانە قاتار شەتەلدىك كاپيتال تارتۋ مەن لوگيستيكالىق حاب قۇرۋ باعىتىندا قىزۋ باسەكەلەستىككە ءتۇسىپ وتىر. الايدا بۇل - ءبىر ەسەپتەن ەكونوميكانى ءارتاراپتاندىرۋعا سەپ. سونىڭ اسەرىنەن اراب تۇبەگى الداعى جىلدارى جاھاندىق يننوۆاتسيا ورتالىعىنا اينالۋى مۇمكىن.
دەسە دە ساراپشىلار ايماقتىق ىنتىماقتاستىقتى السىرەتەتىن جايت بارىن ايتادى. «اسىرەسە گەوساياسي تۇرعىداعى قاراما-قايشىلىق ارتىپ، سىرتقى كاپيتالعا تالاس شەكتەن شىعىپ كەتەتىن كەزدەر بولادى»، - دەيدى.
تاريق نيزامي، «Ceo Clubs Network Worldwide» ۇيىمىنىڭ باس ديرەكتورى:
- ا ق ش - الەمدىك الپاۋىت مەملەكەت. اراب مەملەكەتتەرى ول جاققا قارجى قۇيىپ قانا قويماي، وڭىرگە دە ينۆەستيتسيا تارتىپ جاتىر. ايتالىق اراب امىرلىكتەرى امەريكالىق تاراپپەن بىرلەسىپ، ءىرى داتا ورتالىقتارىن سالاتىن بولدى. بۇل وتە اۋقىمدى جوبا. سەبەبى ءبىز جاھانداعى جەتەكشى ەكونوميكانىڭ وزىق تەحنولوگيالارىنا قول جەتكىزەمىز. سول ارقىلى جەرگىلىكتى بيزنەسكە جاڭا مۇمكىندىكتەر اشىلادى.
