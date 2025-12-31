اراب ەلدەرى قورعانىسقا كوپ كوڭىل بولە باستادى
استانا. قازاقپارات - پاكىستان مەن ساۋد ارابياسىنىڭ ستراتەگيالىق ءوزارا قورعانىس كەلىسىمىنە الداعى ۋاقىتتا باسقا دا شىعاناق مەملەكەتتەرى قوسىلۋى مۇمكىن. يادرولىق قارۋعا يەلىك ەتەتىن رەسمي يسلاماباد مۇنى جوققا شىعارمايدى.
بۇل جايىندا اراب باسىلىمدارى جازدى. ساراپشىلار كەلىسىمنىڭ كەلەشەگى كەلەر جىلى ايقىندالادى دەگەن پىكىردە.
ەسكە سالايىق، قىركۇيەكتە ەر- ريادتا ساۋديا مەن پاكىستان قاۋىپسىزدىك سالاسىندا بۇرىن-سوڭدى بولماعان شارت جاساسقان ەدى. قۇجات ەكى ەلدىڭ اسكەري- ساياسي سەرىكتەستىگىن جاڭا دەڭگەيگە كوتەرىپ، تاياۋ شىعىس پەن وڭتۇستىك ازيا اراسىنداعى بايلانىستاردى نىعايتتى. سوعان ساي، تاراپتار قورعانىس سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى كۇشەيتپەك نيەتتە. ءبىراق ساراپشىلار كەلىسىم قانداي دا ءبىر وداق قۇرۋدى كوزدەمەيدى. تەك ۇيلەسىمدى قورعانىس، بىرلەسكەن جاتتىعۋ جانە تاجىريبە الماسۋ سىندى مىندەتتەردى قامتيدى - دەيدى.
