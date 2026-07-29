KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ارمان يساعاليەۆ ق ر سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسىنىڭ وكىمىمەن ارمان قايرات ۇلى يساعاليەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى.

    Арман Исағалиев
    Фото: Gov.kz

    بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    1972-جىلى الماتى قالاسىندا دۇنيەگە كەلگەن. 1994-جىلى ءال-فارابي اتىنداعى قازاق مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىن بىتىرگەن.

    1994-1995 ج ج. ءال-فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ وقىتۋشىسى.

    1995-1999 ج ج. قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق عىلىم اكادەمياسىنىڭ شىعىستانۋ ينستيتۋتىنىڭ عىلىمي قىزمەتكەرى.

    2000-2004 ج ج. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەگيپەت رەسپۋبليكاسىنداعى ەلشىلىگىنىڭ ءبىرىنشى حاتشىسى. 2004-2006 ج ج. بيزنەس قۇرىلىمدارىنداعى جۇمىس. 2008-2011 ج ج. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ساۋد ارابيا كورولدىگىندەگى ەلشىلىگىنىڭ كەڭەسشىسى.

    2011-2014 ج ج. قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ سىرتقى ساياسات ورتالىعىنىڭ سەكتور مەڭگەرۋشىسى.

    2014-2017 ج ج. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ دۋباي قالاسىنداعى (بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى) باس كونسۋلى.

    2017-2020 ج ج. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەگيپەت اراب رەسپۋبليكاسىنداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى.

    2019-2020 ج ج. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ الجير حالىقتىق-دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسىنداعى، تۋنيس رەسپۋبليكاسىنداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى قىزمەتتەرىن قوسا اتقارۋشىسى. قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى بولىپ تاعايىندالعانعا دەيىن 2020-جىلدان باستاپ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتار مەملەكەتىندەگى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى قىزمەتىن اتقارعان.

    توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشى ديپلوماتيالىق دارەجەسى بار.

    اراب جانە اعىلشىن تىلدەرىن مەڭگەرگەن.

    بيلىك جانە ساياسات سىرتقى ساياسات
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور