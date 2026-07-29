ارمان يساعاليەۆ ق ر سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسىنىڭ وكىمىمەن ارمان قايرات ۇلى يساعاليەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى.
بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
1972-جىلى الماتى قالاسىندا دۇنيەگە كەلگەن. 1994-جىلى ءال-فارابي اتىنداعى قازاق مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىن بىتىرگەن.
1994-1995 ج ج. ءال-فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ وقىتۋشىسى.
1995-1999 ج ج. قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق عىلىم اكادەمياسىنىڭ شىعىستانۋ ينستيتۋتىنىڭ عىلىمي قىزمەتكەرى.
2000-2004 ج ج. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەگيپەت رەسپۋبليكاسىنداعى ەلشىلىگىنىڭ ءبىرىنشى حاتشىسى. 2004-2006 ج ج. بيزنەس قۇرىلىمدارىنداعى جۇمىس. 2008-2011 ج ج. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ساۋد ارابيا كورولدىگىندەگى ەلشىلىگىنىڭ كەڭەسشىسى.
2011-2014 ج ج. قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ سىرتقى ساياسات ورتالىعىنىڭ سەكتور مەڭگەرۋشىسى.
2014-2017 ج ج. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ دۋباي قالاسىنداعى (بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى) باس كونسۋلى.
2017-2020 ج ج. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەگيپەت اراب رەسپۋبليكاسىنداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى.
2019-2020 ج ج. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ الجير حالىقتىق-دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسىنداعى، تۋنيس رەسپۋبليكاسىنداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى قىزمەتتەرىن قوسا اتقارۋشىسى. قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى بولىپ تاعايىندالعانعا دەيىن 2020-جىلدان باستاپ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتار مەملەكەتىندەگى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى قىزمەتىن اتقارعان.
توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشى ديپلوماتيالىق دارەجەسى بار.
اراب جانە اعىلشىن تىلدەرىن مەڭگەرگەن.