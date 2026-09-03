ارمان قىرىقبايەۆ مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىن باسقارادى
استانا. KAZINFORM - ارمان قىرىقبايەۆ مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى بولدى.
ءتيىستى جارلىققا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ قول قويدى.
- ارمان ورازباي ۇلى قىرىقبايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى بولىپ تاعايىندالسىن، ول بۇرىنعى اتقارعان لاۋازىمىنان بوساتىلسىن، - دەلىنگەن قۇجاتتا.
ارمان قىرىقبايەۆ 1976-جىلى استانا قالاسىندا تۋعان.
1996-جىلى قازاق مەملەكەتتىك باسقارۋ اكادەمياسىن (Narxoz University) «ەكونوميست» ماماندىعى بويىنشا، 2002-جىلى قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ ديپلوماتيالىق اكادەمياسىن «حالىقارالىق قاتىناستار» ماماندىعى بويىنشا بىتىرگەن.
ەڭبەك جولىن 1996-جىلى قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى تاۋەلسىز مەملەكەتتەر دوستاستىعى جانە بالتىق جاعالاۋى ەلدەرى باسقارماسىنىڭ رەفەرەنتى بولىپ باستاعان.
1997-2000-جىلدارى - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ وزبەكستانداعى ەلشىلىگىنىڭ اتتاشەسى، ءۇشىنشى حاتشىسى.
2002-جىلى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ ەكىنشى حاتشىسى.
2002-2005-جىلدارى - «اۆە كورپوراتسيا» ج ا ق ستراتەگيا جانە مونيتورينگ دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى.
2005-2006-جىلدارى - الماتى قالاسى مەدەۋ اۋدانى اكىمىنىڭ ورىنباسارى، الماتى قالاسى جاستار ساياساتىن دامىتۋ مەملەكەتتىك قورىنىڭ ديرەكتورى.
2006-2008-جىلدارى - مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ قوعامدىق-ساياسي جۇمىس جانە قوعاممەن بايلانىس دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى.
2008-2010-جىلدارى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى مادەنيەت كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى.
2010-2012-جىلدارى - قاراعاندى وبلىسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى.
2012-2013 -جىلدارى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى مادەنيەت جانە اقپارات ۆيتسە- ءمينيسترى.
2014-2015 -جىلدارى - «نۇر وتان» پارتياسى ءتوراعاسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارىنىڭ كەڭەسشىسى.
2015-2019 -جىلدارى - الماتى قالاسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى.
2020-2022 -جىلدارى - «Nur Otan» پارتياسىنىڭ حاتشىسى.
2022 - 2024 -جىلدارى - الماتى قالاسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى.
2024-2025 -جىلدارى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ كوممۋنيكاتسيالار ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى.
2025 -جىلعى 25-اقپاننان بۇگىنگەن دەيىن قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ ىشكى ساياسات ماسەلەلەرى جانە كوممۋنيكاتسيالار جونىندەگى كومەكشىسى قىزمەتىن اتقاردى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن داۋرەن قوسانوۆ قورعانىس ءمينيسترى، ەرجان سادەنوۆ ىشكى ىستەر ءمينيسترى، عالىمجان قويشىبايەۆ پرەمەر- ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇكىمەت اپپاراتىنىڭ باسشىسى، سەرىك جۇمانعارين پرەمەر- ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى، جاسلان ماديەۆ جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى، نۇرلىبەك نالىبايەۆ پرەمەر- ءمينيستردىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى، قانات بوزىمبايەۆ پرەمەر- ءمينيستردىڭ ورىنباسارى، ءمادي تاكيەۆ قارجى ءمينيسترى، نۇرلان ساۋرانبايەۆ كولىك ءمينيسترى، ەرلان سارسەمبايەۆ ادىلەت ءمينيسترى، مۇرات مۇحانوۆ توتەنشە جاعدايلار ءمينيسترى، ەرلان اقكەنجەنوۆ ەنەرگەتيكا ءمينيسترى، ەرسايىن ناعاسپايەۆ ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ءمينيسترى، جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا وقۋ- اعارتۋ ءمينيسترى، ارمان شاققاليەۆ ساۋدا جانە ينتەگراتسيا ءمينيسترى، نۇرجان نۇرجىگىتوۆ سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا ءمينيسترى، اقمارال ءالنازاروۆا دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى، الىبەك قۋانتىروۆ ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار ءمينيسترى، ايداربەك ساپاروۆ اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترى، اسقاربەك ەرتايەۆ ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترى، ەربول مىرزابوسىنوۆ تۋريزم جانە سپورت ءمينيسترى، ساياسات نۇربەك عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى لاۋازىمىنا تاعايىندالعانىن حابارلاعانبىز.